Cavo USB-C 100W: universale e in super sconto, costa solo 7 euro

Con questo cavo USB-C da 100W potrai caricare facilmente e velocemente tutti i tuoi dispositivi elettronici: dallo smartphone al laptop fino a passare per tablet e console da gioco. Con lo sconto del 40% può essere tuo a soli 7,21 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Cavo USB-C 100W: veloce e resistente

Con questo cavo USB-C potrai raggiungere velocità di ricarica impressionanti, tali da portare un iPhone di ultima generazione al 71% in soli 30 minuti o persino un MacBook Pro al 60% in appena 45 minuti.

Merito della tecnologia Power Delivery da 100W e Quick Charge 4.0 pensata per garantire una ricarica rapida e sicura per smartphone, tablet e laptop che si adatti automaticamente alla potenza necessaria per ogni dispositivo. Inoltre, è un cavo molto sicuro, grazie al chip Emark2.0 che regola la potenza in modo intelligente.

Un cavo che è progettato per durare: il rivestimento in nylon intrecciato FLYWEAVE e i giunti SR flessibili anti-rottura lo rendono incredibilmente resistente, 20 volte in più rispetto i cavi tradizionali. Con una lunghezza di 2 metri, infine, avrai tutta la libertà di movimento che ti serve.

Approfitta dell’offerta Amazon per acquistare il cavo USB-C di INIU da 100W a soli 7,21 euro.