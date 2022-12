Cavo USB-C per ricarica veloce: 7€ su Amazon per il pacco da 3

Inseriamo questa offerta nella serie “acquisti utili e dove trovarli“. Amazon ha applicato lo sconto fine serie su questo pacchetto che include tre cavi USB-C da tre differenti lunghezze a soli 7 euro. Tutto quello che devi fare è applicare il coupon del 35% che trovi in pagina per ricevere subito lo sconto. Grazie alla spedizione Prime immediata potrai ricevere i tuoi cavi già domani.

Cavo USB-C in offerta: tre al prezzo di uno

Progettati con rame SuperConductivity questi cavi possono garantirti una velocità elevata e affidabile di 3.1A: questo significa che sui dispositivi compatibili puoi sfruttare la ricarica rapida, come smartphone o tablet, mentre se devi trasferire dei file puoi contare su una sincronizzazione talmente veloce da raggiungere i 480 Mbps.

Questi cavi sono costruiti con l’esclusivo rivestimento intrecciato FLYWEAVE che assicura giunti flessibili con una vita sorprendente fino a 45000 piegature: inoltre, il connettore in lega di alluminio saldato tramite laser 3D ti permette di avere tra le mani un cavo incredibilmente solido e resistente.

Il pacchetto che puoi acquistare in offerta a 7 euro, grazie al coupon del 35% da applicare in pagina, include tre cavi dalle misure diverse: 0,5 metri per le piccole cose, e due da… 2 metri per l’utilizzo in casa e in ufficio. Adatti per ogni singola esigenza ad un prezzo super, li paghi praticamente 2 euro ciascuno!

