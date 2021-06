Cavo USB riavvolgibile 4 in 1 a meno di metà prezzo

Senza dubbio ormai ognuno di noi ha diversi dispositivi da ricaricare, magari ogni giorno, come smartphone, smartwatch, auricolari Bluetooth, sportband e chi più ne ha più ne metta. Se volete una soluzione compatta, semplice e veloce per ricaricarli tutti, il cavo USB Sdbaux 4 in 1 è ciò che vi serve.

Cavo USB 4 in 1 Sdbaux: caratteristiche tecniche

Si tratta di un cavo USB che integra ben 4 interfacce diverse, per adattarsi ad ogni tipo di dispositivo. È presente innanzitutto l’ormai immancabile USB Type-C presente sulla maggior parte dei dispositivi mobili. Alcuni dispositivi però, soprattutto nel caso di quelli più datati, presentano ancora un’interfaccia micro USB. Per questa ragione il cavetto integra un connettore micro USB dedicato a questi device. Chiudono la dotazione ben 2 connettori Lightning per i dispositivi Apple, che permettono di ricaricare iPhone, inclusa la nuova serie 12, ed iPad.

La funzione di maggior interesse è senza dubbio la possibilità di connettere 4 dispositivi contemporaneamente. Questo significa che sarà sufficiente un solo alimentatore, o una singola porta USB Type-A su quest’ultimo, per ricaricare tutti i dispositivi insieme. Non da meno, tuttavia, è il sistema di avvolgimento che rende il cavo estremamente compatto, semplice da riporre e trasportare. Il cavo, infatti, può essere riavvolto semplicemente tirando i due capi, in modo da poter essere messo nella borsa o nello zaino occupando uno spazio irrisorio.

Grazie ad uno sconto di ben il 54%, il cavo 4 in 1 può essere acquistato su Amazon a soli 9,25 euro risparmiando ben 10,74 euro sul prezzo di listino.