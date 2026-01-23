CCleaner: ottimizzazione, sicurezza e privacy in un unico abbonamento

CCleaner Premium propone una soluzione “all-in-one” per chi vuole mantenere il proprio computer efficiente, protetto e aggiornato senza ricorrere a più software separati. Gli sconti attuali rendono l’abbonamento particolarmente interessante, soprattutto nella versione biennale, che rappresenta la scelta più conveniente per un uso continuativo.

Due piani, stesso obiettivo: massima efficienza

CCleaner Premium propone una soluzione completa pensata per chi desidera migliorare le prestazioni del computer, tutelare la privacy online con assistenza dedicata, il tutto a un prezzo fortemente scontato. L’abbonamento CCleaner Premium è disponibile in due configurazioni principali, entrambe valide per 5 dispositivi (PC, Mac o Android) e con sconti significativi:

1 anno – 5 dispositivi

Prezzo scontato: 26,98 € invece di 89,95 €

2 anni – 5 dispositivi

Prezzo finale: 53,98 € invece di 179,95 €

Cosa include CCleaner Premium

L’abbonamento integra una vera e propria suite di strumenti per la gestione e la protezione del PC:

CCleaner Professional

Pulizia intelligente automatica, rimozione dei file inutili, gestione delle app in avvio e ottimizzazione delle prestazioni.

Kamo – Privacy del browser avanzata

Uno strumento progettato per mascherare l’identità online e contrastare le tecniche di tracciamento più invasive, incluso il supporto a una protezione della privacy basata su VPN.

CCleaner per Mac Pro e Android Pro

Le stesse funzionalità di ottimizzazione e pulizia disponibili anche su altri dispositivi, per una gestione centralizzata.

Premium Tech Support

Assistenza tecnica esclusiva tramite chat dal vivo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere rapidamente i problemi del PC.

Prestazioni, sicurezza e spazio di archiviazione

CCleaner Premium interviene su più livelli, recuperando spazio tramite l’eliminazione di cache, file temporanei e dati superflui, migliorando la stabilità del sistema con l’aggiornamento di driver e software obsoleti, aumentando la sicurezza grazie a patch e aggiornamenti critici e ottimizzando lo spazio cloud individuando file duplicati o inutilizzati su Google Drive e Microsoft OneDrive. Il risultato è un sistema più reattivo, sicuro e ordinato, con benefici evidenti anche sulla durata della batteria nei laptop grazie alla gestione intelligente delle applicazioni in background.

Garanzia e checkout sicuro

Gli abbonamenti includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, con checkout sicuro e diverse modalità di pagamento, tra cui carta di credito, PayPal e addebito diretto SEPA. Per conoscere l’offerta completa di CCleaner clicca qui.