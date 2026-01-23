 CCleaner: ottimizzazione, sicurezza e privacy in un unico abbonamento
CCleaner migliora le prestazioni , libera spazio, protegge privacy, aggiorna driver e aumenta sicurezza e stabilità di PC, Mac e Android.
CCleaner  Premium propone  una soluzione “all-in-one” per chi vuole mantenere il proprio computer efficiente, protetto e aggiornato senza ricorrere a più software separati. Gli sconti attuali rendono l’abbonamento particolarmente interessante, soprattutto nella versione biennale, che rappresenta la scelta più conveniente per un uso continuativo.

Scopri l’offerta di CCleaner

Due piani, stesso obiettivo: massima efficienza

CCleaner Premium  propone una soluzione completa pensata per chi desidera migliorare le prestazioni del computer, tutelare la privacy online  con assistenza dedicata, il tutto a un prezzo fortemente scontato. L’abbonamento CCleaner Premium è disponibile in due configurazioni principali, entrambe valide per 5 dispositivi (PC, Mac o Android) e con sconti significativi:

  • 1 anno – 5 dispositivi
    Prezzo scontato: 26,98 € invece di  89,95 €

  • 2 anni – 5 dispositivi 
    Prezzo finale: 53,98 € invece di 179,95 €

Cosa include CCleaner Premium

L’abbonamento integra una vera e propria suite di strumenti per la gestione e la protezione del PC:

  • CCleaner Professional
    Pulizia intelligente automatica, rimozione dei file inutili, gestione delle app in avvio e ottimizzazione delle prestazioni.

  • Kamo – Privacy del browser avanzata
    Uno strumento progettato per mascherare l’identità online e contrastare le tecniche di tracciamento più invasive, incluso il supporto a una protezione della privacy basata su VPN.

  • CCleaner per Mac Pro e Android Pro
    Le stesse funzionalità di ottimizzazione e pulizia disponibili anche su altri dispositivi, per una gestione centralizzata.

  • Premium Tech Support
    Assistenza tecnica esclusiva tramite chat dal vivo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere rapidamente i problemi del PC.

Prestazioni, sicurezza e spazio di archiviazione

CCleaner Premium interviene su più livelli, recuperando spazio tramite l’eliminazione di cache, file temporanei e dati superflui, migliorando la stabilità del sistema con l’aggiornamento di driver e software obsoleti, aumentando la sicurezza grazie a patch e aggiornamenti critici e ottimizzando lo spazio cloud individuando file duplicati o inutilizzati su Google Drive e Microsoft OneDrive. Il risultato è un sistema più reattivo, sicuro e ordinato, con benefici evidenti anche sulla durata della batteria nei laptop grazie alla gestione intelligente delle applicazioni in background.

Garanzia e checkout sicuro

Gli abbonamenti includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, con checkout sicuro e diverse modalità di pagamento, tra cui carta di credito, PayPal e addebito diretto SEPA. Per conoscere l’offerta completa di CCleaner clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 gen 2026

23 gen 2026
