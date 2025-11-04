 CCleaner Premium velocizza il PC e protegge la tua privacy: tuo con il 70% di sconto
Il pacchetto CCLeaner Professional di 2 anni per 5 dispositivi è in offerta a un super prezzo.
Il pacchetto CCLeaner Professional di 2 anni per 5 dispositivi è in offerta a un super prezzo.

Opportunità da non perdere per portarti a casa un pacchetto completo pensato per ottimizzare, velocizzare e proteggere il tuo PC e la tua privacy. CCleaner Premium con abbonamento di 2 anni può essere tuo a soli 53,98 euro invece di 179,95. In alternativa, è disponibile anche il piano annuale a 26,98 euro invece di 89,98.

Si tratta di una licenza multipiattaforma che non si limita ai PC Windows, ma permette di lavorare anche su Mac e Android. Il software agisce immediatamente liberando spazio tramite l’eliminazione di file temporanei e dati inutili, ottimizzando l’avvio del sistema, aggiornando automaticamente i software obsoleti e monitorando l’intero stato del computer.

In questo pacchetto, però, grande protagonista è Kamo: la soluzione di privacy sviluppata da CCleaner che integra una VPN basata sul protocollo WireGuard. Questa tecnologia cripta la connessione per proteggere i dati durante la navigazione e impedisce anche il tracciamento online grazie alla funzione di mascheramento.

A completare il tutto, avrai un servizio di supporto tecnico premium disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat per un’assistenza pronta a rispondere a ogni tua esigenza.

L’abbonamento copre come detto 2 anni (o 1 soltanto se scegli quello più economico) fino a 5 dispositivi tra PC Windows, Mac e Android con possibilità di rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Giovanni Ferlazzo
4 nov 2025
