CCleaner Pro e Driver Updater: come rendere navigazione più veloce

Una navigazione più veloce è il sogno di molte persone. Problemi di connessione vanno infatti a minare ciò che è l'esperienza online, sia per chi utilizza internet per divertirsi, sia per chi attraverso la rete lavora.

Soprattutto per i videogiocatori, ad oggi, avere una linea poco prestante può influire in maniera devastante sull'esperienza di gioco. Chi ha dimestichezza con questo settore sa bene come lag o improvvisi cali di prestazioni possono essere snervanti.

Se è vero che in parte tali problematiche sono riconducibili ai provider, a router non all'altezza o ad altri fattori, molto spesso si tratta semplicemente di un problema software. Mantenere i driver aggiornati è un ottimo modo per incrementare le performance non solo a livello di connessione, ma anche quelle del computer in uso.

Talvolta, i driver smettono semplicemente di funzionare. Risultato? La macchina appare bloccata e incapace di svolgere correttamente alcune funzioni. A risolvere la situazione con uno strumento efficace e facile da padroneggiare è CCleaner Pro che, con un'offerta a tempo limitato, offre un pacchetto che include anche Driver Updater al prezzo scontato di 24,95 euro invece che 29,95.

Smetti di litigare con i driver: aggiornali facilmente e migliora la tua navigazione

Come lavora Driver Updater? Questo software può vantare un database che contempla fino a 8 milioni di driver. Una volta avviata la scansione del PC in uso, il programma va a individuare i driver obsoleti, trovandone la versione aggiornata e aggiornando il software rapidamente e senza intervento manuale da parte dell'utente.

La combinazione con CCleaner Pro poi, rende il pacchetto ancora più flessibile e adatto ad incrementare le performance del computer a 360 gradi. Il bundle include il sistema Health Check completo, un sistema per la protezione standard della privacy e di rimozione automatica dei tracker.

Si tratta di soluzioni che, se abbinate a una VPN all'altezza, consentono di navigare online in maniera del tutto sicura.

A tutto ciò va aggiunto un sistema di prevenzione di esaurimento dello spazio disponibile su HD/SSD e un supporto clienti prioritario. Attraverso questo è possibile avere pieno aiuto in caso di problemi con i programmi di CCleaner.

Calcolando il costo contenuto di questo pacchetto, si tratta di un'occasione imperdibile per poter far rendere al meglio il proprio computer e, allo stesso tempo, rendere molto più sicura e performante la navigazione online.