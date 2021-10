CCleaner Pro in sconto con Driver Updater

Ccleaner è uno dei software che non dovrebbe mai mancare da qualsiasi configurazione, in grado di portare manutenzione di ottima qualità su qualsiasi sistema, andando ad ottimizzare lo spazio a disposizione su disco e pulendo il registro di sistema. È disponibile in forma gratuita in una piccola versione ma è disponibile anche una forma completa a pagamento che oggi è in sconto e andiamo ad approfondire, perchè non si tratta del solo CCleaner.

Non si tratta dunque solo di manutenzione eliminando i file temporanei per liberare spazio e pulire i cookie, ma di un software più completo che corregge anche gli errori di sistema e ci dà la possibilità di controllare al meglio i processi che vengono eseguiti. Anche su computer più datati permette di recuperare prestazioni e rendere un computer molto lento soprattutto in fase di avvio più rapido e snello intervenendo sull'esecuzione automatica dei software installati ad esempio.

Non solo CCleaner Pro, ma anche gestione driver

Nell'offerta che c'è oggi si riceve non solo CCleaner Pro, dunque la versione migliore del software di manutenzione che permette di fare una manutenzione completa a differenza della versione gratuita, con protezione della privacy e in grado di garantire una pulizia completa del sistema. Accesso inoltre agli aggiornamenti gratuiti che permettono di ricevere protezione anche da falle di sicurezza e simili.

L'aggiunta al bundle odierno è anche quella relativa al Driver Updater incluso nel pacchetto che permette di aggiornare automaticamente i driver della nostra configurazione e di tenerli sempre aggiornati in caso di update futuri. Questa possibilità renderà tutte le periferiche sempre compatibili con il sistema anche con gli aggiornamenti ad esempio di Windows 11 che stanno arrivando in forma sempre più estesa.

Alcune volte possono esserci conflitti e problemi che con Driver Updater vengono risolti automaticamente. Inoltre con il driver completo è possibile anche far funzionare meglio la periferica collegata. La licenza è comunque illimitata, dunque un acquisto da fare una sola volta per uno dei software che per definizione devono essere presenti su ogni PC.