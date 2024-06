CCleaner Professional Plus scontato del 30%: approfittane ora

Un computer lento e con qualche anno sulle spalle viene quasi sempre sostituito con uno nuovo, quando in realtà non ce n’è affatto bisogno. Questo si traduce non soltanto in uno spreco di denaro evitabile, ma anche in un danno ambientale considerevole, dato che sono in pochissimi a restituire il proprio vecchio dispositivo (nonostante le promozioni Trade-In siano in continuo aumento tra i principali produttori di dispositivi tech).

Quando ci si trova di fronte un PC lento, per risolvere la situazione nel 99% dei casi è sufficiente rimuovere i file inutilizzati, aggiornare i driver del software, “aggiustare” gli errori del Registro Windows e bloccare in automatico le app quando non vengono utilizzate. Tutte azioni che possono essere eseguite in automatico con il programma CCleaner, punto di riferimento del settore non solo per rendere i computer più veloci ma anche per migliorare le prestazioni facendo sì che il dispositivo in uso torni come nuovo.

Per ottenere il meglio occorre rivolgersi al pacchetto CCleaner Professional Plus, grazie al quale si ottiene il servizio più completo. Il piano di un anno, con una licenza valida per tre dispositivi (PC, Mac o device Android) è in offerta a 34,95 euro anziché 49,95 euro.

Le caratteristiche chiave di CCleaner Professional Plus

I principali punti di forza di CCleaner Professional Plus sono Recuva e Speccy: il primo aiuta a recuperare in pochi clic qualsiasi tipo di file, il secondo invece monitora in tempo reale il dispositivo a caccia di eventuali problemi da risolvere o aggiornamenti da effettuare.

Recuva

Il programma Recuva è una delle migliori soluzioni per recuperare i file cancellati per sbaglio dal proprio dispositivo personale, che sia esso l’hard disk di un computer, una scheda di memoria, un tablet, uno smartphone o una semplice chiavetta USB. Vale la pena sottolineare che per funzionare al meglio occorre agire con tempestività, resta in ogni caso lo strumento principe per il recupero di foto, video o altri documenti cancellati.

Speccy

Il tool Speccy aiuta gli utenti a mantenere il proprio dispositivo al sicuro grazie a un monitoraggio costante, ripetuto giorno per giorno, al fine di individuare subito eventuali problemi e/o nuovi aggiornamenti disponibili per questa o quell’altra applicazione. Così come Recuva, Speccy è incluso gratis nel pacchetto CCleaner Professional Plus.

Ottimizzazione delle prestazioni

Ai due strumenti citati qui sopra, si aggiungono tutta una serie di funzionalità studiate appositamente per l’ottimizzazione delle performance. Grazie al prodotto CCleaner Pro è possibile ottenere un aumento della velocità fino al 34% e della durata della batteria di oltre il 30%. In più rimuove i file inutili, pulisce in automatico la cronologia dei browser, aggiorna le app per scongiurare eventuali vulnerabilità, oltre a cancellare i dati di navigazione e i file di tracciamento.

Offerta sul piano CCleaner Professional Plus

In queste ore l’abbonamento di un anno della suite CCleaner Professional Plus è in offerta a 34,95 euro anziché 49,95 euro. Il piano include una licenza per tre dispositivi e la garanzia di rimborso di 30 giorni. Segui il bottone qui sotto per andare alla pagina dedicata all’offerta.