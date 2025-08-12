Sicurezza e privacy online in vacanza: non rovinarti le ferie

Il conto alla rovescia per la vacanza estiva è cominciato, ma pensare che da sola basti a entrare in uno stato di completo relax è sbagliato. Molto dipende infatti dalle scelte che si prendono, e non stiamo pensando soltanto alla destinazione o all’hotel in cui si trascorreranno le ferie. Il pensiero va sempre lì, alla sicurezza e alla privacy online, visto e considerato che ormai almeno 7-8 persone su dieci vivono costantemente con il telefono in mano.

Un conto è restare connessi 24 ore su 24 a casa, tramite la propria rete Wi-Fi, un altro paio di maniche è invece affidarsi alla rete Wi-Fi non protetta degli alberghi. Il rischio che si corre, più che concreto tra l’altro, è di esporre i propri dati ad hacker o semplici utenti malintenzionati, con tutto ciò che questo comporta: dal furto dell’identità online alla sottrazione di denaro dal proprio conto corrente, senza contare poi le conseguenze di un’eventuale sottrazione di documenti di lavoro sensibili.

La soluzione più efficace, o meglio ancora affidabile, è l’attivazione di un pacchetto di cybersecurity completo. Tra le migliori offerte del momento segnaliamo AVG Internet Security e AVG Ultimate, le due soluzioni per la sicurezza e privacy online progettate dall’azienda AVG: in questi giorni sono in sconto del 60%, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese per un anno.

La soluzione di AVG per una vacanza tranquilla

Il prodotto AVG Internet Security rappresenta per la maggior parte delle persone un ottimo punto di partenza. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’antivirus pluripremiato di AVG, la protezione garantita dalla minaccia del ransomware e dai siti di phishing, la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi, più il blocco automatico dei siti web non sicuri. Il piano annuale è in promozione a 3,13 euro al mese invece di 7,83 euro, per un totale di 37,60 euro in dodici mesi anziché 93,99 euro.

Con il prodotto AVG Ultimate, a tutte le funzionalità di AVG Internet Security si aggiungono l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo in uso tramite AVG TuneUp, la navigazione sicura e privata attraverso AVG Secure VPN, e il blocco del monitoraggio da parte degli inserzionisti grazie al tool AVG AntiTrack. Attualmente il piano annuale è in offerta a 4,33 euro al mese, per un importo complessivo di 51,99 euro il primo anno invece di 129,99 euro.

La promozione in corso sul sito di AVG, che permette di risparmiare il 60% rispetto al prezzo di listino, è valida per un periodo di tempo limitato.