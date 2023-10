Come vedere Celtic-Lazio in streaming (Champions)

Celtic-Lazio è una partita già decisiva per il cammino in Champions League delle due squadre e la puoi vedere in streaming su NOW. Il fischio d’inizio è in programma per mercoledì 4 ottobre alle ore 21:00, nella cornice del Celtic Park di Glasgow, ribattezzato The Paradise dai tifosi locali. Sarà uno spettacolo da seguire in diretta, tra due club in lotta per la qualificazione agli ottavi di finale.

Champions League: guarda Celtic-Lazio in streaming

Gli scozzesi sono ultimi del gruppo E con 0 punti, dopo la sconfitta subita contro il Feyenoord. Solo 1 punto, invece, per gli aquilotti, in conseguenza al pareggio con l’Atletico Madrid nell’esordio dell’Olimpico. L’obiettivo comune è lo stesso: vincere e compiere un bel balzo in avanti nella classifica.

I supporter biancocelesti e più in generale gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su NOW, da qualsiasi dispositivo e accompagnati dalla telecronaca in italiano della piattaforma.

Ecco come si dovrebbero schierare i due club al fischio d’inizio, diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Celtic (4-3-3): Hart, Johnston, Taylor, Phillips, Scales,O’Riley, McGregor, Hatate, Maeda, Furuhashi, Palma;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini, Kamada, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Nonostante il fattore campo, gli uomini di Sarri partono con il favore del pronostico, che attribuisce alla loro vittoria il 40% di possibilità. Solo il 33% per i padroni di casa, mentre il restante 27% è assegnato all’eventuale pareggio.

È possibile risparmiare attivando il pass Sport con un abbonamento a NOW, ottenendo 12 mesi di streaming al prezzo di 8. La sottoscrizione include, oltre alla Champions League, anche l’Europa League e la Conference League, senza dimenticare la Serie A con tre partite trasmesse ogni turno. Nel catalogo che le gare di Formula 1 e MotoGP, il tennis, il basket, il rugby e molto altro.

