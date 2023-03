Centralino in cloud: perché sceglierlo, perché Vianova

Scegliere un centralino in cloud è l’opzione che può sposare le esigenze di efficienza e risparmio delle aziende italiane. Grazie all’opzione cloud, infatti, è possibile dar vita ad un nuovo tipo di organizzazione interna della telefonia senza dover incorrere in onerosi investimenti per tecnologia, dispositivi e manutenzione. Flessibilità e scalabilità delle soluzioni cloud, inoltre, garantiscono la possibilità di far crescere il tutto in parallelo alla crescita aziendale, godendo di massima elasticità nelle scelte e nelle opzioni. Vianova ha molto da offrire in tal senso: non solo la qualità delle proprie reti e della propria assistenza diventano la miglior assicurazione per il proprio centralino, ma le opportunità si aprono anche a tutte quelle aziende ICT che vogliono entrare in collaborazione e fare dell’offerta Vianova anche la propria offerta.

Un apposito webinar organizzato per il 16 marzo (ore 17) è incentrato proprio su questa grande occasione: l’estensione del bacino di dealer italiani che, proprio grazie all’offerta Vianova, hanno la possibilità di diventare referenti territoriali e portare così telefonia, centralino, cloud e altri asset ai propri clienti. La prospettiva è quella di una rete sempre più ampia e capillare sulla quale andrà a viaggiare la trasformazione digitale delle aziende.

Perché scegliere Centrex, centralino in cloud di Vianova

Il centralino in cloud è la risposta che il digitale offre ad un mondo che vede ormai destrutturato il concetto di ufficio: il 63% dei lavoratori a livello mondiale desidera ormai poter lavorare con modalità ibrida, lo smart working prende piede in ogni comparto, la unified communication è ormai concetto assodato in tutto il mondo business e non esiste realtà aziendale che possa dirsi estranea a questo fenomeno evolutivo.

Vianova, che con il proprio Centrex ha sviluppato una soluzione solida e conveniente per lo sviluppo di un centralino in cloud per le aziende, ha riassunto in 10 punti i motivi per cui ogni impresa dovrebbe pensare subito ad un centralino per le comunicazioni della propria azienda:

Semplificazione

Tutta la telefonia su una sola piattaforma stabile, sicura e protetta: nessuna dispersione, nessuna competenza ulteriore da maturare, tutto gravita attorno al medesimo riferimento e consente massima semplicità operativa; Numeri fissi e mobile su smartphone

Lo stesso numero interno può essere utilizzato su qualsiasi device possa essere comodo, dissociando così formalmente il numero dal luogo: un piccolo passo per la rete, un grande passo per il lavoratore; Continuità operativa

Grazie al fatto che la telefonia aziendale si basa su server stabili e ridondati, si ha massima certezza del fatto che non si potranno avere problemi e che l’operatività aziendale resterà sempre ai massimi livelli. Le comunicazioni non potranno mai essere collo di bottiglia, insomma, poiché anche in caso di guasto della connettività fissa in azienda ci sarà una soluzione mobile di backup ad evitare ogni possibile rallentamento. Continui aggiornamenti

La piattaforma Centrex viene costantemente aggiornata per introdurre nuove funzioni e massimizzarne l’efficienza: tutto ciò avviene senza alcuna interruzione operativa, senza interferire con alcuno e senza bisogno di interventi in-house: pensa Vianova a tutto, senza oneri per il reparto IT aziendale e senza la necessità di fermare alcuna linea. Meno spese, meno consumi

La scelta di un centralino in cloud annulla il bisogno di acquistare hardware, di sviluppare soluzioni di backup nell’alimentazione, di oneri manutentivi e altro ancora: tutto è delegato alla gestione di Vianova, senza avere alcuna infrastruttura fisica da dover acquistare, sviluppare, aggiornare e monitorare. I ridotti oneri di abbonamento per i servizi cloud diventano pertanto sia risparmio immediato che risparmio in prospettiva, poiché annullano gli investimenti iniziali e riducono i costi mensili, con forte e determinante impatto sui costi complessivi delle comunicazioni aziendali. Privacy e GDPR

Vianova assicura la massima sicurezza dei propri datacenter e la piena rispondenza alle prerogative della GDPR, ma non solo: “In abbinamento

alla connettività Vianova, le tue conversazioni sono protette con una rete virtuale privata nativa (VPN) inclusa. In questo modo le chiamate della tua Azienda viaggiano sulla rete privata di Vianova, senza passare dalla rete pubblica di internet“. Velocità e adattamento

L’attivazione di nuove postazioni per nuove risorse lavorative in ingresso o nuovi uffici in apertura è cosa immediata, priva di interventi fisici sulla rete ed eseguibile anche da remoto. Una nuova linea ed un nuovo interno si attivano con un click, con tempistiche minime e permettendo così massima reattività ai cambiamenti. Scalabilità

Non è più necessario effettuare acquisti sovradimensionati per la sola volontà di ridurre i costi per singola postazione: tutto quel che è cloud è scalabile in modo estremo, con massima libertà di configurazione ed ampia elasticità nelle modifiche. Un centralino Centrex si adatta alle dimensioni dell’azienda e la scalabilità della soluzione è pertanto garanzia di risparmio fin dal primo giorno. Qualità garantita

“Con Centrex e la connettività professionale Vianova, la qualità del servizio voce (QoS) è garantita, grazie all’utilizzo di circuiti dedicati esclusivamente al traffico voce“: a parlare è la reputazione della stessa Vianova, l’opinione delle aziende già servite e la conclamata qualità di un servizio che sta crescendo con sempre maggior capillarità sul territorio. Assistenza in tre squilli

La qualità è declinata in due aspetti essenziali: in primis nella capacità del Network Operation Center di anticipare oltre il 70% dei possibili problemi per risolverli prima ancora dell’insorgere di segnalazioni di disservizio; inoltre la risposta ad ogni cliente entro soli tre squilli è un segno di presenza e di sicurezza, per offrire al cliente massima vicinanza e massima attenzione.

Opportunità per i dealer

Sia per le aziende che per i nuovi dealer, insomma, la scelta di Vianova si basa su due presupposti cardine: le soluzioni cloud sono oggi essenziali per lo sviluppo aziendale e la qualità del provider scelto è fondamentale per poter costruire progetti solidi e scalabili. Centrex è una di queste realtà ed il webinar del 16 marzo è la giusta occasione per fare propria questa offerta al cospetto di tutte quelle aziende che ancora devono compiere importanti passi per riorganizzare in modo intelligente la propria telefonia aziendale.

L’evento vedrà la partecipazione di Nicola di Giusto, Sales&Marketing Manager Vianova, e di Alberto Urbani, Partner Development Manager del gruppo, i quali andranno ad esplicare i vantaggi che il progetto mette a disposizione per le aziende che aderiranno al progetto:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

un Area Manager sempre al tuo fianco

compensi per l’installazione degli apparati

premi per il mantenimento degli SLA tecnici

formazione tecnica e commerciale

In collaborazione con Vianova