CEO di Klarna usa avatar AI per presentare i risultati trimestrali

Visto che tutti parlano di come l’AI ci sostituirà sul lavoro, qualcuno ha pensato bene di giocare d’anticipo… come Sebastian Siemiatkowski, cofondatore e CEO di Klarna. Quando si lancia il video disponibile in questo articolo, ci si aspetta di vederlo parlare dei risultati trimestrali della sua azienda, come indicato nel titolo. Eppure non è lui. Beh, non proprio.

Dopo aver salutato, l’uomo inizia il suo discorso con “questo sono io, o meglio, il mio avatar AI“. Solo allora capiamo perché Sebastian Siemiatkowski non sbatte le palpebre molto spesso, o perché la sincronizzazione labiale a volte sembra sballata. Ma se si ignorano questi dettagli, il risultato è straordinariamente realistico.

Il CEO di Klarna presenta i risultati finanziari tramite un avatar AI

Questo non è il primo esperimento del CEO di Klarna con l’intelligenza artificiale. Già cinque mesi fa, Sebastian Siemiatkowski aveva fatto presentare i risultati finanziari dell’azienda a un suo avatar digitale, creato sempre con l’AI.

La scelta non è casuale. Klarna aveva scommesso parecchio sull’intelligenza artificiale, anche per ridurre il personale, salvo poi fare marcia indietro. Dopo un anno, infatti, è stata costretta a tornare sui sui passi e riassumere il personale licenziato. I clienti dell’azienda, infatti, non erano soddisfatti delle risposte dei bot AI.

La vera domanda è: quanto manca prima che l’AI rimpiazzi davvero anche i CEO? Secondo uno studio condotto a fine 2024, l’intelligenza artificiale in molti scenari può prende decisioni migliori di quelle dei dirigenti umani. Per ora, la tecnologia non è ancora pronta a guidare un’azienda in autonomia. Ma il trend è chiaro: il momento in cui ci ritroveremo a rispondere a un “capo-robot” potrebbe non essere così lontano.