Cerchi un hosting multidominio? Serverplan ha l'offerta giusta per te

Hosting Reseller Multidominio è il piano hosting ottimale per le web agency che devono gestire o realizzare due o più siti web, grazie a un pannello di controllo unico e prestazioni imbattibili. Serverplan propone tre soluzioni a partire da 25 euro al mese (più IVA), con possibilità di scegliere tra sistema operativo Linux e Windows. E in più ottieni un supporto professionale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Hosting multidominio: i piani Reseller di Serverplan a partire da 25 euro al mese

Ciascun servizio hosting multidominio fornito da Serverplan ha dischi enterprise SSD, la migliore garanzia per prestazioni sempre al top per le tue applicazioni e il tuo sito. Puoi anche sfruttare i backup su storage esterni, in grado di offrirti tutta la tranquillità di cui hai bisogno per il salvataggio dei tuoi dati. Un altro punto di forza dei piani Reseller è la possibilità di usare Cpanel o WHM per la gestione intera dei siti, delle email, dei database e delle applicazioni. In più benefici della migrazione gratuita con un solo click, servizio che ti consente di trasferire nel nuovo hosting tutto il contenuto dei tuoi siti (posta e database inclusi), e l’installazione gratuita del certificato SSL, divenuto ormai indispensabile per trasmettere sicurezza e affidabilità agli occhi sia degli utenti che di Google.

E se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto senza spendere nemmeno 1 euro.

Se sei una web agency in cerca di un servizio hosting multidominio, i piani Reseller di Serverplan con performance imbattibili e massima libertà per la configurazione dello spazio rappresentano la scelta ideale: per approfittare dell’offerta collegati alla pagina dedicata e clicca sul pulsante Ordina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.