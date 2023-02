Cerchi un hosting per il blog? Con Siteground fino al 76% di sconto

La visibilità online al giorno d’oggi è fondamentale. Ma per essere visibili nella prima pagina dei motori di ricerca, al di là dei contenuti, è fondamentale anche disporre di un sito che si apra velocemente, rendendo così più semplice e immediata la visita di ciascun utente. E per disporre della velocità necessaria per migliorare l’esperienza d’uso delle persone, è altrettanto importante affidarsi a un servizio di hosting professionale e affidabile. Uno dei migliori è Siteground, che oggi sta scontando il suo piano di hosting per siti WordPress fino al 76%. E in più hai anche dominio, email, SSL, CDN e backup gratis.

Siteground: piano di hosting WordPress scontato del 76%

Siteground è uno dei più popolari fornitori di hosting al mondo, tanto da essere raccomandato da WordPress.org e migliaia di proprietari di blog e siti web basati su WordPress.

L’offerta del 76% di sconto interessa sia il piano StarUp che il piano GrowBig, ma anche quello più completo – GoGeek – usufruisce di uno sconto pari al 75%. Se hai aperto il tuo blog da poco e il numero di visitatori è ancora basso, puoi iniziare dal piano StartUp, che offre 10 GB di spazio web, dominio, trasferimento sito e installazione WordPress gratuiti, oltre a database illimitati, il servizio di CDN gratis e backup giornalieri.

Per sfruttare lo sconto di oggi offerto da Siteground collegati alla pagina ufficiale e premi sul pulsante “Provalo subito”. Nella nuova pagina che si apre scegli poi uno dei tre piani che desideri e fai clic sul bottone “Acquista” per completare l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.