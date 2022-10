Cerchi un ottimo conto aziendale? Tot ha ciò che fa per te

Per i privati un conto corrente è molto utile per la gestione sicura e semplice delle proprie finanze, ma per le imprese un conto aziendale è ormai una necessità a cui difficilmente possono rinunciare.

Sono tante le banche che mettono sul piano prodotti pensati in modo mirato per soddisfare le pretese e le esigenze delle aziende e dei liberi professionisti con partita IVA, ma Tot riesce a offrire qualcosa in più.

Quindi, gli imprenditori e i liberi professionisti devono saper scegliere quello che garantisce maggiori vantaggi e tramite il quale si possono tenere sotto controllo i pagamenti, sia ricevuti che effettuati. Insomma, il conto Tot è uno strumento indispensabile per la gestione del bilancio.

Conto aziendale Tot: cosa offre?

Chiunque decida di affidarsi a Tot, avrà a sua disposizione il meglio del classico conto aziendale in una moderna e unica offerta di banking.

Infatti, oltre al conto, avrà una carta di credito del circuito VISA con tanto di IBAN italiano, la possibilità di gestire incassi e spese e di effettuare bonifici SEPA e internazionali. Inoltre può pagare gli F24 tramite delega del commercialista.

Accedendo a questa pagina e registrandosi ora, si avrà diritto a una prova gratuita di 30 giorni.

Oltre a un servizio SDD, Tot mette a disposizione alle aziende e ai professionisti una carta Visa Business Credit.

Emessa con modalità debito, ci si può avvalere della tecnologia dual-mode, la quale permette l’attivazione di plafond per il pagamento degli acquisti aziendali senza interessi e fino a 60 giorni.

Tramite la carta di credito della fintech si possono effettuare acquisti sia online che offline in modalità contactless, tramite l’utilizzo di PayPal e Google Pay, oppure tradizionale.

Le aziende e i liberi professionisti potranno acquistare in tutto il mondo presso oltre 60 milioni di esercizi commerciali abilitati.

