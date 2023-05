Cerchi un piano aziendale? Te lo offre Keliweb a prezzo TOP

Per coloro che supervisionano siti Web di un certo calibro, inclusi grandi rivenditori online o servizi che richiedono capacità di elaborazione online, è fondamentale disporre di un servizio di hosting in grado di fornire i piani aziendali più adatti a tali esigenze.

Keliweb è la soluzione ideale, in cui si può trovare un tale servizio in quanto offre diverse opzioni come piani progettati specificamente per eCommerce, soluzioni VPS (Virtual Private Server), geodistribuzione e hosting per rivenditori.

Keliweb offre il piano aziendale ideale per le tue esigenze

In Keliweb hai la possibilità di scegliere l’offerta che meglio si allinea alle tue esigenze. Se sei responsabile della gestione di un sito eCommerce, il piano aziendale KeliPRO è disponibile a partire da 21,45 euro, prezzo scontato del 50%.

Questo piano include un dominio gratuito, 10 GB di spazio SSD, fino a 50 caselle di posta, 5 database e certificati SSL e HTTP/2.

Inoltre, avrai accesso a un editor per la creazione di siti, un pannello cPanel e numerosi altri servizi avanzati.

Alcuni dei vantaggi includono sottodomini illimitati, multi PHP, accesso SSH, backup di istantanee e altro ancora.

Il tuo sito web sta registrando un traffico mensile elevato e sta esaurendo rapidamente le sue risorse? Keliweb ora fornisce un servizio di hosting geo-distribuito a partire da 24,90 euro.

Questo servizio ti consente di duplicare il tuo sito Web su più nodi, garantendo prestazioni ottimali anche quando le risorse su un singolo nodo sono ridotte al minimo. Abbonati ora e ricevi un mese di prova gratuito!

Per coloro che sono interessati a vendere servizi di hosting, sono disponibili tre diversi piani per rivenditori, con prezzi a partire da 21,99 euro.

La piattaforma di Keliweb è sicura e veloce e offre prestazioni di prim’ordine ai tuoi clienti. Puoi personalizzare tutto attraverso un unico strumento di gestione e creare pacchetti personalizzati controllando le risorse disponibili.

Inoltre, è incluso un backup automatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e uno sconto del 10% su tutti i domini. Clicca qui sotto e abbonati a uno dei piani Keliweb:

Puoi scegliere il numero di vCPU, allocare la quantità desiderata di vRAM e selezionare la capacità appropriata per il tuo disco SSD, utilizzando tutta la potenza di cui hai bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.