Certificazione Unica 2026: guida pratica per ottenerla subito

INPS ha comunicato che è disponibile la Certificazione Unica 2026 (CU 2026). È la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2025 per quanto riguarda prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito. È accessibile in modo semplice anche in completa autonomia, vediamo con quali modalità- In alternativa, i cittadini la possono richiedere con l’aiuto dei patronati e seguendo altre strade.

Come ottenere la Certificazione Unica 2026

Il modo più facile e veloce è quello online, alla pagina dedicata del sito INPS. L’autenticazione può essere effettuata con le credenziali SPID, CIE, CNS, PIN ed eIDAS. Lo stesso vale per l’area personale MyINPS, selezionando la voce “I tuoi servizi e strumenti”, poi accedendo alla sezione “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” e infine a “Certificazione Unica 2026”.

Lo stesso vale per l’app INPS Mobile disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS, utilizzando le credenziali personali. Per i pensionati c’è anche la possibilità di scaricarla tramite il servizio Cedolino della pensione.

Come anticipato, in alternativa e in caso di necessità, è possibile chiedere assistenza per ottenere la Certificazione Unica 2026. Ecco quali sono i metodi previsti.

Patronati e CAF;

inviando una richiesta all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e allegando una copia del documento d’identità (la CU sarà inviata all’indirizzo email utilizzato);

e allegando una copia del documento d’identità (la CU sarà inviata all’indirizzo email utilizzato); contattando telefonicamente il servizio dedicato al numero verde 800 434320 ;

; chiamando il numero 803 164 o il numero 06 164164 .

Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini.

INPS fa sapere che, dall’apertura del servizio a oggi, sono state elaborate quasi 30 milioni di CU. Per la precisione, il documento certifica i compensi ricevuti da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, redditi di provvigioni, di pensioni e redditi di altra natura. È disponibile entro il 16 marzo di ogni anno.