CES: Dell presenta nuovi Latitude, XPS e Inspiron

Anche Dell ha scelto il CES 2019 in corso a Las Vegas per presentare alcuni nuovi prodotti. In questo articolo focalizziamo l’attenzione su quelli destinati al segmento PC, che fanno segnare un passo in avanti rispetto alle generazioni precedenti, sia in termini di design sia per quanto riguarda le performance offerte all’utente finale.

Dell Latitude 7400 2-in-1

Partiamo da Dell Latitude 7400 2-in-1, quello che il produttore definisce come “il più piccolo 2-in-1 commerciale da 14 pollici con autonomia fino a 24 ore”. Nella scheda tecnica spicca la presenza di un sensore di prossimità basato sulla tecnologia Context Sensing messa a punto da Intel che individua la presenza dell’utente e attiva il dispositivo eseguendo il riconoscimento facciale ancor prima di essere toccato. Se ci si allontana, non è necessario metterlo in standby: si blocca automaticamente mantenendo al sicuro i dati e riducendo il consumo energetico, prolungando così la durata della batteria.

Il telaio è caratterizzato da una finitura Titan Gray in alluminio lavorato e da cerniere progettate in modo da richiedere un minimo sforzo per l’apertura. Come già detto, la batteria arriva a garantire un giorno di utilizzo continuato e con una sola ora di ricarica si raggiunge l’80% dell’autonomia. Ancora, Latitude 7400 2-in-1 è il primo dispositivo Dell a essere commercializzato all’interno di un packaging realizzato con plastica recuperata dall’oceano. 1.599 dollari il prezzo della configurazione base, con la distribuzione prevista per marzo.

Dell XPS 13

La nuova generazione del già ben conosciuto Dell XPS 13 è proposta nell’inedita colorazione Frost che si aggiunge alle note Rose Gold and White e Black and Silver. Offre un display InfinityEdge da 13 pollici, una webcam riprogettata per garantire performance video migliorate e un ingombro della componente ridotto al minimo indispensabile (2,25 mm). È spinto da processori quad core Intel Core di ottava generazione.

Si tratta inoltre del primo notebook presente all’interno del catalogo del produttore a offrire il supporto per la tecnologia Dolby Vision che ottimizza contrasto, luminosità e resa delle immagini per un’esperienza multimediale senza compromessi. Costerà 899,99 dollari nella configurazione base e sarà in vendita da febbraio.

Dell Inspiron 7000 2-in-1

Disponibile nelle edizioni da 13 e 15 pollici, il modello Dell Inspiron 7000 2-in-1 integra processori Intel Core di ottava generazione all’interno di un telaio in alluminio tenuto insieme da cerniere studiate per ospitare il pennino Active Pen in dotazione. Sulla tastiera è presente un lettore di impronte digitali e, sulla versione più grande, un number pad che semplifica il lavoro quotidiano. Completa la dotazione la tecnologia Adaptive Thermal che regola automaticamente le performance a seconda delle azioni svolte dall’utente o dell’ambiente circostante. Arriverà sul mercato nel corso dell’anno, ad un prezzo non ancora annunciato.