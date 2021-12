CES 2022: quattro nuovi progetti del Samsung C-Lab

Samsung ha annunciato quattro nuovi progetti, sviluppati dai suoi dipendenti attraverso il programma C-Lab Inside, che verranno mostrati al CES 2022. Altri nove, inclusi nel programma C-Lab Outside, sono invece già pronti per il lancio commerciale e le corrispondenti startup avranno un loro spazio dedicato alla manifestazione di Las Vegas. Il produttore coreano ha confermato la sua partecipazione, promettendo una “sorpresa straordinaria“.

ZamStar e altri progetti innovativi

Il programma C-Lab Inside è stato avviato da Samsung nel 2012 con l'obiettivo di sostenere le idee innovative dei dipendenti. Il programma C-Lab Outside è stato avviato invece nel 2018 per sostenere le startup coreane (anche quelle non fondate da dipendenti Samsung). I visitatori del CES 2022 potranno vedere quattro nuovi progetti: ZamStar, Piloto, PROBA e innovision.

ZamStar è probabilmente il più interessante. Durante il lockdown sono state avviate diverse collaborazioni musicali in streaming. I componenti di vari gruppi hanno suonato il proprio strumento insieme agli altri collegati tramite videoconferenza (Zoom, Google Meet o Microsoft Teams). ZamStar permette di suonare una chitarra (denominata ZamString) in sincrono con altri strumenti musicali. La chitarra è smart perché sulla tastiera ci sono LED che indicano dove mettere le dita.

Piloto è invece un'app che guida i più piccoli all'uso consapevole dello smartphone, sfruttando l'intelligenza artificiale. Quest'ultima è utilizzata anche da PROBA per la creazione di test online. Infine, innovision consente di individuare sintomi di strabismo nei neonati.

Samsung è uno delle poche Big Tech che ha confermato la partecipazione al CES 2022. Molte aziende hanno deciso di non andare a Las Vegas, in quanto preoccupati dalla diffusione della variante Omicron.