CES 2023: nuovi Samsung QD-OLED e schermi pieghevoli

LG ha svelato i nuovi OLED delle serie Z3, G3 e C3. Samsung risponde con i nuovi modelli QD-OLED che offrono livelli di luminosità eccellenti. La sussidiaria Samsung Display mostrerà invece al CES 2023 di Las Vegas nuovi schermi pieghevoli e scorrevoli. Purtroppo non sono state comunicate le specifiche complete.

Samsung QD-OLED da 55, 65 e 77 pollici

La lineup delle TV QD-OLED di Samsung includeva i modelli da 55 e 65 pollici. La nuova generazione aggiunge anche un modello da 77 pollici. Come per LG, la novità principale è rappresentata dall’incremento della luminosità. Il valore di picco raggiunge i 2.000 nit. Ciò significa che la luminosità non è più il punto debole dei pannelli OLED.

Questo incredibile risultato è stato ottenuto con il nuovo OLED HyperEfficient EL. Il materiale ha permesso di aumentare la luce RGB che passa attraverso il layer di conversione del colore QD. L’algoritmo IntelliSense AI raccoglie informazioni su ogni pixel in tempo reale, consentendo una migliore regolazione della luce. Samsung ha infine ridotto i consumi del 25% rispetto ai modelli del 2022. Il nuovo pannello QD-OLED è stato utilizzato anche per il monitor Odyssey OLED G9.

Flex Hydrid e Flex Slidable

Samsung Display ha svelato Flex Hybrid, un display pieghevole sul lato sinistro e scorrevole sul lato destro. Il prototipo permette di scegliere due diagonali: 10,5 pollici con rapporto di aspetto 4:3 o 12,4 pollici con rapporto di aspetto 16:10.

Il display scorrevole da 17 pollici era stato già presentato durante l’evento Intel Innovation 2022. I prototipi sono due: Flex Slidable Solo (scorrevole solo da un lato) e Flex Slidable Duet (scorrevole da due lati). La diagonale varia tra 13-14 e 17,3 pollici. Non è noto se arriveranno sul mercato.

