CES 2025: Lenovo Legion Go S con Windows 11 e SteamOS

Lenovo ha svelato al CES 2025 di Las Vegas una nuova console portatile. Legion Go S viene offerta in due configurazioni hardware e due configurazioni software. Gli utenti potranno acquistare la versione con Windows 11 o quella con SteamOS. Quest’ultima è quindi un’alternativa alla Steam Deck.

Lenovo Legion Go S

La nuova Legion Go S ha un design tradizionale. Non ci sono i controller staccabili, come nella Legion Go, ma sono fissi ai lati dello schermo LCD da 8 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e refresh rate di 120 Hz. Manca anche il cavalletto posteriore. Le dimensioni sono 299×127,55×22,6 millimetri, mentre il peso è 740 grammi.

La dotazione hardware comprende il vecchio processore AMD Z1 Extreme o il nuovo AMD Ryzen Z2 Go (esclusivo per Lenovo), fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: card reader microSD, due porte USB4, jack audio, due altoparlanti da due Watt, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 55,5 Wh. Come detto, gli utenti potranno scegliere tra Windows 11 e SteamOS. Il colore è l’unico modo per distinguere le due versioni: Glacier White (Windows 11), Nebula Violet (SteamOS).

La Legion Go S con Windows 11 sarà disponibile entro gennaio. Il prezzo base è 699,00 euro. La versione con SteamOS sarà in vendita da aprile. Il prezzo non è stato comunicato.

Lenovo ha mostrato anche il prototipo della Legion Go 2 con design invariato rispetto alla prima generazione, quindi con controller staccabili. Le specifiche principali sono: schermo OLED da 8,8 pollici (1920×1200 pixel e 144 Hz), processore AMD Ryzen Z2, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB.