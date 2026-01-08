CES 2026: Acer aggiorna i notebook della serie Swift

Acer ha annunciato nuovi notebook della serie Swift al CES 2026 di Las Vegas. Integrano ovviamente i recenti processori Intel Core Ultra 300 e AMD Ryzen AI 400. Gli utenti potranno scegliere da varie configurazione in base alle proprie esigenze. Saranno disponibili in Europa a partire dal mese di marzo. Il produttore taiwanese non ha comunicato i prezzi.

Acer Swift 16 AI, Edge 16/14 AI e Go 16/14 AI

Al topo dell’offerta di Acer c’è il nuovo Swift 16 AI con schermo OLED (touch e non) da 16 pollici (risoluzione fino a 2880×1800 pixel), processori Intel Core Ultra 300 fino al Core Ultra X9 388H, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD, due altoparlanti, due porte USB Type-C (Thundebolt 4), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 70 Wh.

Swift Edge 16 AI condivide le stesse specifiche, ma la scelta del processore si ferma al Core Ultra 9 386H, mentre la massima capacità di storage è 1 TB. La batteria è da 65 Wh. Swift Edge 14 AI è la corrispondente versione con schermo OLED da 14 pollici (senza touch).

Swift Go 16 AI ha uno schermo OLED da 16 pollici (risoluzione fino a 2880×1800 pixel), processori Intel Core Ultra 300 fino al Core Ultra X9 388H, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, due altoparlanti, due porte USB Type-C (Thundebolt 4), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 70 Wh. Esiste anche la versione con processori AMD Ryzen AI e schermo IPS.

Swift Go 14 AI condivide le stesse specifiche del modello da 16 pollici. Cambia solo la dimensione dello schermo (14 pollici). Swift 16 AI, Go 16 AI e Go 14 AI saranno disponibili da marzo. Swift Edge 16 AI e Edge 14 AI arriveranno sul mercato nel secondo trimestre.