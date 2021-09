Champions: Atalanta-Young Boys nel nome di Plus500

A testimoniare il legame sempre più stretto tra il mondo del calcio e l'universo Fintech sarà il prossimo turno di Champions League, che vedrà anche le squadre italiane impegnate nella massima competizione europea: protagonista assoluto Plus500, broker di trading online sicuro e affidabile.

Super Plusico: Plus500 in Champions per Atalanta-Young Boys

Comparirà sulle maglie di entrambi i team nel match di mercoledì 29 settembre in scena al Gewiss Stadium di Bergamo, il Super Plusico che vedrà l'Atalanta di mister Gasperini cercare di strappare i tre punti in palio agli svizzeri dello Young Boys, in testa alla classifica del Gruppo F dopo aver battuto a sorpresa il Manchester United nell'incontro di esordio. In caso di vittoria, capitan Toloi e compagni guadagnerebbero la prima posizione, proiettandosi verso gli ottavi.

Non è tutto: Plus500 è main sponsor anche dell'Atlético Madrid, impegnato domani (martedì 28 settembre) nel confronto con il Milan di Pioli sul prato di San Siro. I rossoneri sono alla ricerca dei loro primi punti nella competizione dopo il passo falso al debutto con il Liverpool, gli spagnoli mirano alla leadership dopo il pareggio a reti inviolate con il Porto. Queste le parole di David Zruia, Chief Executive Officer di Plus500.

Siamo in una situazione straordinaria, in cui le squadre che sosteniamo e sponsorizziamo giocheranno l'una contro l'altra nella migliore competizione calcistica del mondo. Plus500, Atalanta B.C., Club Atlético de Madrid, e BSC Young Boys condividono gli stessi valori, mirando al successo attraverso impegno, innovazione e un grande gioco di squadra. Auguriamo buona fortuna a tutti loro, sia durante l'attuale fase a gironi della UEFA Champions League che in tutte le altre competizioni locali a cui partecipano.

Oltre ad Atalanta, Young Boys e Atlético Madrid, quest'anno Plus500 ha siglato accordi di sponsorizzazione anche on il Legia Varsavia (Legia Warsaw Football Club) in Polonia e con la squadra di rugby Brumbies in Australia. Iniziative che fanno parte della strategia di marketing del gruppo, finalizzata ad aumentare la brand awareness e a raggiungere nuovi clienti, facendo conoscere l'offerta composta tra le altre cose da strumenti di investimento in criptovalute e azioni.