Champions League al via: ecco il pass più conveniente per guardarla

Una vittoria e una sconfitta, questo il bilancio del primo giorno della nuova Champions League per le squadre italiane. Il successo è della Juve, che a Torino davanti ai propri tifosi ha conquistato i tre punti battendo gli olandesi del PSV Eindhoven per 3-1. Stesso risultato ma destino opposto per il Milan, nonostante l’illusorio vantaggio di Pulisic dopo appena due minuti della sfida contro il Liverpool.

C’è ancora tempo però per guardare il bicchiere mezzo pieno, visto che ci sono altre tre squadre italiane impegnate quest’anno in Champions: oltre a Juventus e Milan, infatti, partecipano alla nuova edizione anche Inter, Atalanta e Bologna. Se non ci si è ancora attrezzati per godersi lo spettacolo europeo, segnaliamo l’offerta del pass Sport di NOW, disponibile ora a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Al momento, è il pass più conveniente per guardare la nuova Champions League 2024/25.

La Champions League è in streaming su NOW con il pass Sport

Il pass Sport della piattaforma streaming NOW include l’intera programmazione sportiva di Sky. Questo assicura la visione in esclusiva streaming di 185 partite di Champions delle 203 in calendario.

Gli amanti del calcio potranno seguire anche tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, nonché il meglio della Premier League e Bundesliga. A questo si aggiungono poi le partite delle altre due competizioni europee, vale a dire l’Europa League e la Conference League.

Grazie al pass Sport si possono poi vedere tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, l’intera stagione di tennis (compresi i tornei del Grande Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis), il grande basket internazionale (NBA ed Eurolega), più la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Per aderire all’offerta in corso sul pass Sport, tutto quello che occorre fare è collegarsi sul sito ufficiale di NOW a questa pagina.