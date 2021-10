Champions League su Amazon: come vedere Juventus-Zenit e formazioni

È la serata che gli amanti del calcio, della Champions League e della Vecchia Signora aspettavano da tempo, la serata che per i Bianconeri potrebbe significare il passaggio della fase a gironi verso la fase a eliminazione diretta. Oggi su Amazon Prime Video potrete assistere a Zenit San Pietroburgo-Juventus. Ecco i dettagli da sapere sulla trasmissione del match e sulle possibili formazioni.

Champions League: come vedere Zenit-Juventus su Amazon Prime Video

Come ben sappiamo, a partire dagli ultimi mesi dell’estate 2021 il colosso statunitense dell’e-commerce ha dato il via alle sue trasmissioni delle competizioni UEFA. Abbiamo avuto occasione di assistere al match della Supercoppa UEFA tra Chelsea e Villareal, prima prova ufficiale per il calcio su Prime Video. La Champions League è stato il naturale seguito, con match trasmessi anche in 4K HDR come Inter-Real Madrid. Ci sono stati invece alcuni disguidi tecnici durante Juventus-Chelsea, in particolare con la gestione del contrasto. Nel caso di Zenit-Juventus, Amazon ha dichiarato che trasmetterà il match senza 4K HDR. Tale tipologia di feed video sarà disponibile solo per i match in casa delle squadre del Belpaese.

La partita odierna di Champions League tra i russi dello Zenit e i Bianconeri sarà visibile tramite la sezione Prime Video Sport dedicata. Questa sarà accessibile abbonandosi ad Amazon Prime, anche avviando la prova gratuita di 30 giorni. Ricordiamo che il pacchetto Prime costa 3,99 Euro al mese o 36 Euro all’anno. Nel caso degli studenti universitari, la società offre il pacchetto completo a 18 Euro all’anno.

La trasmissione di Zenit San Pietroburgo-Juventus avverrà a partire dalle 19:30 con il pre-partita. Il tutto sarà visibile da browser web, smart TV, smartphone, tablet, console e dispositivi Amazon come Fire TV Stick.

Di seguito riportiamo le possibili formazioni:

Zenit San Pietroburgo (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho. A disposizione: Kerzakhov, Byazrov, Krugovoy, Khotulev, Lovren, Karavaev, Mostovoy, Erokhin, Dzyuba, Kuznetzov.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Kulusevski, Kean.