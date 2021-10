Champions League, Juventus-Zenit su Amazon Prime Video: come vederla

Non manca molto al terzo turno di Champions League, la più importante competizione per club europea che vede i vincitori dei campionati nazionali e le migliori squadre del Vecchio Continente affrontarsi per aggiudicarsi la tanto bramata coppa. Amazon Prime Video è uno dei servizi che trasmette partite selezionate dei gironi dove il Belpaese viene rappresentato. Nel corso delle prime settimane abbiamo avuto occasione di vedere Juventus-Chelsea e Inter-Real Madrid. I fan della Vecchia Signora potranno sintonizzarsi nuovamente nei canali Amazon per assistere a Zenit San Pietroburgo-Juventus.

Juventus-Zenit su Amazon Prime Video: come vederla

Gli amanti del calcio sono già al corrente della spartizione dei diritti della Champions League tra varie società. Tra queste figura anche il colosso dell’e-commerce Amazon che, recentemente, ha dato prova delle sue capacità e della qualità dello streaming. Sebbene l’ultimo appuntamento tra Juventus e Chelsea non sia stato esente da qualche problema con il bilanciamento di contrasto e luci, la speranza è quella di vedere il match tra Zenit San Pietroburgo e Juventus alla migliore qualità possibile. Del resto, ricordiamo che la vittoria di questa partita potrebbe valere il passaggio del turno per i Bianconeri.

Per vedere quest’ultima partita sarà necessario abbonarsi ad Amazon Prime, così da accedere alla piattaforma Prime Video. Recandosi nella pagina dedicata è possibile effettuare una prova gratuita di 30 giorni, per poi eventualmente decidere di abbonarsi al servizio. Il pacchetto completo Prime costa 3,99 Euro al mese o, in alternativa, al prezzo conveniente di 36 Euro all’anno. Gli studenti universitari potranno persino ottenere il prezzo scontato di 18 Euro all’anno, semplicemente fornendo prova dell’iscrizione a un ateneo.

Zenit San Pietroburgo-Juventus verrà trasmessa in diretta il 20 ottobre 2021 alle 19:30. La visualizzazione della partita sarà possibile da browser web, console, decoder, smart TV, tablet, smartphone e dispositivi Amazon come Fire TV e tablet Fire. Tutto ciò che serve è l’applicazione ufficiale Prime Video, scaricabile tramite Google Play Store su Android o App Store su iOS.