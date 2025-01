Champions League: come veder Atalanta-Sturm in streaming

Torna la Champions League ed è subito una serata di grande calcio con Atalanta-Sturm: puoi vederla in streaming sull’app Sky Go scegliendo l’offerta di Sky dedicata agli appassionati dello sport. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:45 di oggi, martedì 21 gennaio, nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo. Si tratta di un appuntamento dall’importanza fondamentale per la Dea, un bivio per l’intera stagione che la vede protagonista sia in Europa che in Serie A.

Atalanta-Sturm di Champions League: guardala in streaming

I nerazzurri sono al 13° posto della classifica nella nuova edizione del torneo, a 11 punti, gli stessi della Juventus. In caso di vittoria, il passaggio del turno sarebbe quasi automatico. Situazione ben diversa per gli austriaci, in 29° posizione a 3 punti, ormai quasi certamente condannati all’eliminazione.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio che si stanno chiedendo come vedere in streaming la partita possono approfittare dell’offerta di Sky che unisce i contenuti di Sky TV e quelli di Sky Sport, rendendoli fin da subito disponibili attraverso l’applicazione Sky Go da scaricare sui tuoi dispositivi.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Gasperini e Saumel. Per la Dea dovrebbero partire i titolarissimi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Palestra, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui;

Sturm (4-3-1-2): Khudiakov; Lavalée, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth.

I bergamaschi scendono in campo con il favore del pronostico: il divario tecnico nei confronti degli austriaci è troppo ampio.

L’offerta di Sky disponibile in questo momento ti permette di attivare il pacchetto con Sky TV e Sky Sport al prezzo mensile di 24,90 euro (invece di 51,90 euro). Include il decoder Sky Stream e l’applicazione Sky Go per vedere tutto fin da subito sui propri dispositivi. Per maggiori informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata.