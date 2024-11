Champions League: come vedere Aston Villa-Juventus in streaming

Mercoledì di coppa: in scena Aston Villa-Juventus per la quinta giornata della Champions League. La puoi vedere in esclusiva streaming su Prime Video, da tutti i tuoi dispositivi. La diretta è riservata agli abbonati Prime. Si gioca questa sera, 27 novembre alle ore 21:00, allo stadio Villa Park di Birmingham.

Guarda Aston Villa-Juventus in streaming

La classifica del torneo sorride agli inglesi, ottavi a 9 punti (gli stessi di Barcellona e Borussia Dortmund), mentre i bianconeri sono undicesimi a 7 punti (come Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Lille, Celtic e Dinamo Zagabria). Con una vittoria, gli uomini di Thiago Motta metterebbero quasi in cassaforte il passaggio del turno.

Se sei qui per sapere come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video. È sufficiente un abbonamento Prime (puoi sfruttare i 30 giorni di prova gratuita). Il via al collegamento è previsto per le 19:30, con Giulia Mizzoni a bordocampo in compagnia di Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Gianfranco Zola. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, al suo fianco Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Thiago Motta alle prese con un lungo elenco di assenti: gli infortuni hanno decimato la rosa bianconera. Queste le probabili formazioni che l’allenatore e il suo collega Emery dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Carlos, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

Il fattore campo sembra poter essere decisivo, secondo il pronostico. I bookmaker vedono favoriti gli inglesi, partiti molto forte in Champions, ma che in Premier League non vincono da quattro turni.

Come anticipato, per vedere Aston Villa-Juventus in streaming su Prime Video hai bisogno di un abbonamento Prime attivo. Il match è trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di Amazon.