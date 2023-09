Champions League, Europa League e Conference a 9,99 euro su NOW

Riparte la grande stagione del calcio europeo. Champions League, Europa League e Conference League sono pronte ad allietare le nostre serate infrasettimanali, con buona pace di amici, fidanzati e fidanzate. E con il pass Sport di NOW, disponibile a partire da 9,99 euro al mese, puoi guardare tutto questo in diretta streaming e sui dispositivi che preferisci. Insomma, una grande occasione che un vero appassionato di calcio non può farsi scappare.

Pass Sport di NOW: tutto il meglio delle coppe europee

Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per conquistare l’Europa. Napoli, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina si sono guadagnate il diritto di rappresentare l’Italia in queste competizioni prestigiose. Segui il cammino delle tue squadre preferite e sostienile mentre cercano di conquistare il titolo europeo.

Con NOW, puoi guardare le partite in diretta streaming con la massima qualità audio e video. Sia che tu stia guardando su un grande schermo TV o sul tuo dispositivo mobile, l’esperienza di visione sarà sempre impeccabile. Non dovrai preoccuparti di buffering o interruzioni fastidiose.

NOW ti offre un abbonamento flessibile che puoi personalizzare in base alle tue esigenze. Puoi scegliere di abbonarti solo per il periodo delle coppe europee o optare per un abbonamento continuativo che ti permette di godere di una vasta gamma di contenuti sportivi tutto l’anno. E il pass Sport parte da soli 9,99 euro al mese, quindi è davvero accessibile.

Non devi rinnegare la tua passione per il calcio europeo. Con NOW, puoi seguire tutte le partite delle coppe UEFA in diretta streaming comodamente da casa tua. Non perdere l’emozione delle partite più importanti, i gol spettacolari e le sfide epiche delle grandi sfide continentali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.