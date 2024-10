Champions League: guarda le partite delle italiane su Sky

Questa sera torna lo spettacolo della Champions League con le prime partite della terza giornata. Tre le squadre italiane in campo: il Milan, che a San Siro cercherà di prendersi i primi 3 punti della stagione europea contro il Club Brugge; la Juventus, alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Champions contro i tedeschi dello Stoccarda; e il Bologna, impegnato nell’ostica trasferta contro gli inglesi dell’Aston Villa, fin qui autentica sorpresa del torneo con due successi nelle prime due gare. Domani invece sarà la volta di Atalanta (in casa contro il Celtic) e Inter (in trasferta sul campo del Young Boys).

La nuova Champions League è visibile su Sky, che detiene i diritti di 185 partite su 203 a stagione, compresi i match delle squadre italiane. Per l’occasione, la pay-tv inglese ha rilanciato l’offerta Sky TV + Sky Sport a 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro, con un risparmio complessivo di 396 euro in un anno e mezzo. L’attivazione dell’offerta è immediata e puoi guardare le partite subito grazie a Sky Go.

Le partite delle italiane su Sky per la terza giornata di Champions League

Questo il programma Sky di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre per la terza giornata di Champions League:

Martedì 22 ottobre

18:45 : Milan-Brugge (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K)

: Milan-Brugge (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) 21:00 : Juventus-Stoccarda (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K)

: Juventus-Stoccarda (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) 21:00: Aston Villa-Bologna (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253)

Mercoledì 23 ottobre

18:45 : Atalanta-Celtic (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K)

: Atalanta-Celtic (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) 21:00: Young Boys-Inter (i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire il match tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass)

Come detto, la promozione include il pacchetto Sky Sport e l’accesso completo a Sky TV. Il valore complessivo dei due pacchetti è di 51,90 euro al mese, con l’offerta di oggi invece è possibile attivare il tutto a 29,90 euro al mese per 18 mesi, risparmiando così quasi 400 euro in un anno e mezzo.