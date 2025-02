Champions League: il programma dei Play Off di oggi, 12 febbraio 2025

La Champions League torna in campo oggi, 12 febbraio 2025, con le ultime quattro partite del turno d’andata dei Play Off. In programma ci sono due match con squadre italiane, con l’Atalanta impegnata in trasferta contro il Club Brugge mentre il Milan che va in Olanda a sfidare il Feyenoord. Gli altri due match sono Celtic – Bayern Monaco e Monaco – Benfica.

Per seguire le partite in diretta streaming è possibile attivare il Pass Sport di NOW, che consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva della piattaforma di streaming. Il costo è di 24,99 euro al mese ma è possibile ridurre la spesa a 14,99 euro al mese con la promo che prevede 12 mesi di permanenza minima. Un match per turno (questa volta tocca al Milan) è trasmesso su Prime Video.

Champions League: orario e dove vedere in streaming le partite di oggi, 12 febbraio 2025

Ecco i match in programma oggi, 12 febbraio 2025, per il turno di andata dei Play Off di Champions League:

Club Brugge – Atalanta (NOW)

Feyenoord – Milan (Prime Video)

Celtic – Bayern Monaco (NOW)

Monaco – Benfica (NOW)

Per vedere tutte le partite di Champions League in diretta streaming è necessario attivare:

il Pass Sport di NOW , dal costo di 24,99 euro al mese oppure dal costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi

, dal costo di 24,99 euro al mese oppure dal costo di Amazon Prime per vedere una partita per turno su Prime Video

Ricordiamo che i Play Off continuano la settimana prossima, con i match di ritorno e poi si passerà agli ottavi di finale, in programma a partire dal 4 marzo 2025.

Per assicurarsi la possibilità di vedere in streaming le partite di Champions League, senza l’obbligo di un abbonamento, basta seguire il link qui di sotto e attivare il Pass Sport di NOW e poi attivare Prime Video.