Character.AI trasforma i classici della letteratura in giochi di ruolo

Character.AI, l’azienda che ha dovuto limitare le funzionalità per i minori dopo le cause legali per danni alla salute mentale dei teenager, ora propone di entrare dentro Alice nel Paese delle Meraviglie e vivere la storia in prima persona.

La nuova modalità “Books” permette di scegliere un classico della letteratura, selezionare un personaggio (o crearne uno proprio) e giocare la trama come un’avventura interattiva. È possibile seguire la storia originale o riscriverla completamente: Alice nello spazio come romcom, Il Mago di Oz con Toto che comanda. È il tentativo di Character.AI di dimostrare che il roleplay AI può essere qualcosa di diverso dalle controversie che l’hanno definita.

Character.AI trasforma i libri in giochi di ruolo

Books parte con un catalogo di oltre 20 titoli classici di pubblico dominio da Project Gutenberg: Alice nel Paese delle Meraviglie, Orgoglio e Pregiudizio, Dracula, Frankenstein, Romeo e Giulietta, Il Grande Gatsby. Per ogni libro, si scegli chi si vuole essere, un personaggio esistente o una propria creazione.

Le modalità di gioco sono tre. “Book Arc Mode” segue la trama originale con i punti narrativi e le conseguenze del libro, intrecciando il personaggio nella storia. “Off-Script Mode” lascia più libertà di interagire con il mondo e i personaggi. TapTale” in arrivo, offrirà prompt già pronti da selezionare per guidare la storia, oltre alla possibilità di creare prompt propri.

Per chi vuole spingersi oltre, “Alternative Universe Remixes” permette di riscrivere completamente la premessa del libro. È possibile condividere i propri universi alternativi ed esplorare quelli creati da altri utenti.

Disponibilità e limiti

Books è disponibile per tutti nell’app mobile e nel prototipo web Labs. Gli utenti gratuiti possono provarlo ma con un numero limitato di turni. Non è chiaro se i minori potranno accedere alle funzionalità più libere, un dettaglio non irrilevante per un’azienda sotto processo.