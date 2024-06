Le tue chat su Telegram potrebbero essere intercettate, rendile sicure con questo trucco

Per le chat più sensibili utilizzi Telegram pensando siano al sicuro? In realtà sono comunque in pericolo perché potrebbero essere intercettate. Infatti, questa app di messaggistica istantanea memorizza gli indirizzi IP degli utenti. Grazie a una buona VPN puoi nascondere il tuo indirizzo IP sostituendolo con quello del server al quale sei connesso. Scegli NordVPN per proteggere le tue chat.

Con oltre 6100 server disponibili e di proprietà hai solo l’imbarazzo della scelta. Puoi selezionare quello che preferisci anche sulla base dei 61 Paesi di tutto il mondo in cui ognuno di loro si trova. Questo ti permette anche di cambiare la tua posizione virtuale. Un vantaggio importante per evitare di concedere informazioni sensibili a chiunque e di accedere a internet in maniera illimitata e senza censure.

La cosa più importante è che ogni informazione, in entrata e in uscita, viene criptata con una crittografia di livello superiore. Così ogni tua attività, compresa quella di chattare su Telegram, risulta completamente anonima e impossibile da decifrare dai curiosi del web. NordVPN in questo è davvero pazzesca, infatti integra anche ThreatProtection che include altre 3 funzionalità per sicurezza, privacy e ottimizzazione.

Le tue chat su Telegram sono al sicuro con NordVPN

Spesso le informazioni sensibili degli utenti vengono rubate a seguito di un’infezione virus ai dispositivi. Pericolose minacce si infiltrano in smartphone e tablet attraverso file corrotti, email, pagine phishing e annunci fraudolenti. Ecco perché è importante mettere al sicuro app di messaggistica istantanea come Telegram. Cosa stai aspettando? Scegli NordVPN per proteggere le tue chat. Grazie a ThreatProtection ha un ulteriore sistema di protezione:

anti-malware in grado di bloccare qualsiasi minaccia proveniente dal web;

in grado di bloccare qualsiasi minaccia proveniente dal web; anti-tracker in grado di aggirare il monitoraggio dei tuoi dati sul web;

in grado di aggirare il monitoraggio dei tuoi dati sul web; ad-blocker in grado di nascondere annunci pubblicitari, banner e pop-up.