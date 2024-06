Chatbot Arena: Claude 3.5 Sonnet in cima alla classifica

A soli 5 giorni dal suo rilascio pubblico, il nuovo modello di AI di Anthropic, Claude 3.5 Sonnet, ha conquistato la vetta delle classifiche nelle categorie chiave della LMSYS Chatbot Arena, un autorevole benchmark per le prestazioni dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Questa rapida ascesa al vertice arriva dopo il lancio di Claude 3.5 Sonnet da parte di Anthropic, avvenuto giovedì scorso.

🔥Breaking News from Chatbot Arena@AnthropicAI Claude 3.5 Sonnet has just made a huge leap, securing the #1 spot in Coding Arena, Hard Prompts Arena, and #2 in the Overall leaderboard.

New Sonnet has surpassed Opus at 5x the lower cost and competitive with frontier models… pic.twitter.com/Jw1eZsQpbE

— lmsys.org (@lmsysorg) June 24, 2024