Google lancia i riassunti vocali nelle ricerche con Audio Overview

Audio Overview sbarca su Google Search attraverso Search Labs, il laboratorio dove Mountain View testa le novità prima di renderle disponibili a tutti.

NotebookLM aveva fatto parlare di sé proprio per gli Audio Overview. L’app permette di caricare documenti, video di YouTube, file audio e altri contenuti, e poi genera podcast automatici che spiegano il materiale come se fossero due conduttori esperti. La funzione ora supporta più di 50 lingue, permette di personalizzare la durata dei podcast e ha aggiunto anche i riassunti video. Il successo in NotebookLM ha convinto Google che la tecnologia nel prodotto più usato al mondo: il motore di ricerca.

Google introduce i riassunti vocali nelle ricerche

Come funzionano i riassunti vocali? Quando si fa una ricerca su un argomento che non si conosce bene, Google potrebbe mostrare un’opzione per generare un riassunto audio. Gemini crea al volo una spiegazione parlata del tema, come se due esperti stessero chiacchierando dell’argomento. Non è una voce robotica che legge il testo. Sono conversazioni che sembrano naturali, con pause, approfondimenti e quel tono discorsivo che rende tutto più facile da seguire.

L’opzione per generare il riassunto audio appare solo quando Google pensa che possa essere davvero utile. Non su ogni ricerca, quindi, ma quando l’AI valuta che un formato audio potrebbe aiutare a capire meglio l’argomento.

Google ha pensato questa funzione soprattutto per chi ha bisogno di informazioni mentre fa altro. Si sta guidando e si vuole sapere qualcosa? Si sta cucinando e serve una spiegazione veloce? Si sta facendo jogging e si vuole imparare qualcosa di nuovo? I riassunti audio risolvono il problema di dover fermarsi a leggere. È anche ideale per chi preferisce l’apprendimento uditivo o ha difficoltà con la lettura.

L’integrazione con le ricerche tradizionali

Google non ha sostituito i risultati di ricerca classici, li ha arricchiti. Mentre si ascolta il riassunto audio, si può vedere i link alle fonti e approfondire gli argomenti che interessano di più. Durante l’ascolto, si può anche dare feedback con i pollici su e giù per aiutare Google a migliorare la qualità dei riassunti futuri.

Come provare la nuova funzione

Per ora, Audio Overview su Google Search è disponibile solo come esperimento in Search Labs. Si può attivare andando su labs.google.com e iscrivendosi al test. Come tutte le funzioni sperimentali di Google, non è garantito che diventi permanente, ma dipenderà da come gli utenti la accoglieranno. Se l’esperimento avrà successo, è probabile che Google integri stabilmente i riassunti audio nelle ricerche.