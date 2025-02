Chatbot Arena Italia: comparazione LLM per l'italiano

È operativa dai giorni scorsi Chatbot Arena Italia, una nuova piattaforma crowdsourced e gratuita strutturata in modo da consentire l’interazione nella nostra lingua con i principali modelli linguistici, al fine di compararne le abilità, l’efficacia e l’affidabilità. La si può raggiungere attraverso il sito ufficiale di indigo.ai, realtà nostrana nota per gli assistenti virtuali basati su agenti AI.

L’obiettivo dell’iniziativa è consentire agli utenti di sottoporre i loro prompt ai diversi LLM disponibili, votando poi le risposte ricevute e contribuendo così a determinarne la qualità. Come si può intuire già dal nome, è ispirata alla piattaforma globale Chatbot Arena lanciata nel 2023. Queste le parole di Enrico Bertino, Co-founder e Chief AI Officer di indigo.ai.

In indigo.ai lavoriamo con l’intelligenza artificiale già dal 2016: per questo siamo consapevoli del ruolo attivo che la community svolge in ambito AI. Abbiamo quindi scelto di avviare il progetto Chatbot Arena Italia per coinvolgerla attivamente anche sul nostro territorio, colmando la mancanza di una classifica solida e affidabile per le performance dei modelli di linguaggio in italiano.