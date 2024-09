Il chatbot di Meta parlerà con la voce di John Cena

Tra le novità che Meta si appresta ad annunciare dal palco dell’edizione 2024 della conferenza Connect, una in particolare riguarda il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato e le voci che gli consentiranno di interagire in modo naturale con gli utenti. A tal proposito, il gruppo di Mark Zuckerberg avrebbe siglato partnership esclusive con alcune celebrità, a partire da John Cena. I due sono protagonisti di un video pubblicato nei giorni scorsi sull’account Instagram del CEO.

Il wrestler statunitense dovrebbe essere in buona compagnia. Con lui, anche l’attrice britannica Judi Dench e la collega americana Kristen Bell, senza dimenticare Awkwafina (presente nel cast di Black Mirror 7) e Keegan-Michael Key. A riportarlo è stata, in esclusiva, la redazione di Reuters.

Ci saranno poi voci generiche, non riconducibili ad alcuna celebrità, proposte a chi preferirà interagire con un’entità IA più anonima. Utilizzare il condizionale è d’obbligo, almeno fino all’ufficialità.

Lo sfruttamento del timbro vocale di un personaggio noto da parte delle realtà impegnate in questo ambito è un argomento già affrontato in passato, quando OpenAI ha introdotto quella di Sky per ChatGPT. È stata ritenuta troppo simile a quella di Scarlett Johansson, anche dalla stessa attrice. L’opzione è stata poi disattivata, per evitare una battaglia legale.

Il rollout delle voci V.I.P. dovrebbe interessare in un primo momento gli Stati Uniti e gli altri territori nei quali l’inglese è la lingua principale, con un’integrazione nelle applicazioni del gruppo ovvero Facebook, Instagram e WhatsApp.

Connect 2024: occhiali per la realtà aumentata

Non ci saranno solo i progetti legati all’intelligenza artificiale tra gli annunci di Meta alla conferenza Connect 2024. Sono attesi anche quelli relativi a nuovi dispositivi hardware. In particolare, un paio di occhiali per la realtà aumentata, realizzato grazie alla partnership con EssilorLuxottica appena prolungata fino al 2030.