I chatbot non sono amici e gli agenti AI sono backdoor

Durante un’intervista rilasciata a Bloomberg, Meredith Whittaker (Presidente di Signal) ha evidenziato i rischi per la privacy, se gli utenti affidano i loro dati digitali ai chatbot e agli agenti AI. Insieme alla scansione dei dispositivi e alla pubblicità personalizzata fanno parte di un completo sistema per la sorveglianza di massa. Purtroppo non ci sono al momento alternative, in quanto le tecnologie sono nelle mani di poche aziende che pensano solo ai profitti.

Gli agenti AI sono backdoor

Meredith Witthaker ha spiegato innanzitutto la differenza tra Signal e WhatsApp. I due servizi di messaggistica condividono la stessa crittografia end-to-end, ma WhatsApp applica la tecnologia solo ai dati (chat e chiamate). Signal protegge anche i metadati (foto del profilo, nome, con chi parla l’utente, quando parla, chi fa parte dei gruppi e altri). Il modello di business di Meta è basato sulla raccolta di dati a scopo pubblicitario.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha stabilito che l’azienda di Menlo Park può accedere ai messaggi cifrati. Meta ha smentito, ma non è possibile effettuare una verifica perché il codice sorgente di WhatsApp non è open source, come quello di Signal.

Meredith Whittaker ha inoltre ribadito che non è possibile effettuare una scansione dei messaggi o dell’intero dispositivo senza rimuovere la crittografia end-to-end. Il governo del Regno Unito vuole imporre il ban delle immagini di nudo. Con la “scusa” di proteggere i minori potrebbe essere implementato un sistema per la sorveglianza di massa. In tal caso, Signal lascerà il mercato del Regno Unito.

La Presidente ha risposto infine alle domande su chatbot e agenti AI che sono ormai utilizzati per quasi tutte le attività lavorative o personali.

Non sono tuoi amici. Non sono esseri coscienti. Non sono interlocutori senzienti.

ChatGPT, Claude e altri simili servizi possono conservare i dati e personalizzare le risposte in base alle precedenti conversazioni. Sono disponibili impostazioni per disattivare queste funzionalità, ma la decisione se mantenerle o rimuoverle è sempre nelle mani delle aziende.

Una minaccia più grave per la privacy è rappresentata dagli agenti AI (come già evidenziato oltre un anno fa). Secondo Mustafa Suleyman (CEO di Microsoft AI), Copilot acquisterà i regali di Natale 2026 per conto degli utenti. La Presidente di Signal ha sottolineato che questo compito richiede l’accesso al browser, ai messaggi, all’indirizzo di residenza e alla carta di credito. In pratica, gli agenti AI sono backdoor.

Secondo Meredith Whittaker, in futuro non sarà più possibile evitare le funzionalità agentiche, in quanto verranno integrate nei sistemi operativi. Il potere decisionale sarà esclusivamente nelle mani di Apple, Google e Microsoft, le tre Big Tech che dominano il settore.