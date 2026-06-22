Europe 2031 è una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori e investitori per immaginare il futuro dell’Unione europea, se non riuscirà a ridurre il gap con Stati Uniti e Cina nel settore dell’intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l’economia è al collasso e gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno. In pratica, l’Unione europea non esisterà più tra 5 anni.

Gennaio 2025-giugno 2026

Europe 2031 è stata pubblicata casualmente il giorno prima del ban dei modelli Claude Mythos 5 e Fable 5 imposto dall’amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento europeo, alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica.

Il futuro dell’Unione europea è stato previsto considerando gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All’inizio dell’anno, DeepSeek ha rilasciato R1, un modello con elevate prestazioni che non richiede grandi capacità di calcolo. L’Unione europea crede quindi che non servano chip potenti e costosi. A febbraio è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro (fondi già stanziati e ipotetici contributi privati), una cifra irrisoria rispetto agli Stati Uniti.

Nei mesi successivi viene vietato l’uso dei chatbot nelle istituzioni europee e arriva il modello Claude Mythos di Anthropic. L’Unione europea non era inizialmente tra i partner del Project Glasswing. Quando è arrivato l’invito era stato già ordinato il ban da parte del governo statunitense.

Luglio 2026-marzo 2031

Sulla base degli eventi noti, Europe 2031 descrive uno scenario apocalittico. A causa della sovranità tecnologia e quindi all’uso dei modelli europei, le aziende non riescono a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili a Mythos nel 2027. I paesi europei sono costretti ad usare i modelli proprietari delle aziende statunitensi.

Nel 2028 l’intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani e gli Stati Uniti costringono il governo olandese ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Nel 2029 gli Stati Uniti iniziano a razionare l’accesso ai modelli per carenza di potenza di calcolo e il prodotto interno lordo dell’Europa inizia a crollare.

Nel 2030 molte aziende europee chiudono o vengono acquisite, mentre la fabbriche di automobili vengono completamente robotizzate dai nuovi proprietari statunitensi. Nel 2031 gli Stati Uniti vogliono prendere il controllo di ASML (azienda che produce le macchine per la fabbricazione dei chip) per impedire l’avanzata della Cina.

Non essendo riuscita a costruire una propria influenza, l’Europa si trova a dover scegliere tra diventare un protettorato americano, consegnare il futuro alla Cina o deperire nell’isolamento.

Secondo i ricercatori, l’Unione europea può ancora evitare questo futuro, seguendo alcuni suggerimenti. Sono necessari pesanti investimenti nel settore del calcolo (energia, semiconduttori, data center) e la creazione di coalizioni di medie dimensioni tra paesi (anche non europei) per avere maggiore potere nei negoziati con gli Stati Uniti.

Occorre inoltre una riforma dei mercati del lavoro per favorire l’adozione dell’AI, ad esempio attraverso la riqualificazione professionale. I ricercatori consigliano anche l’ampliamento delle competenze nella robotica e nell’intelligenza artificiale industriale (difficile competere nel settore dei beni di consumo). L’Unione europea deve infine offrire una visione positiva di ciò che l’intelligenza artificiale può fare per la società.