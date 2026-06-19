Accesso a Claude Mythos consentito a tutti, ma non all'UE

Come è noto, Anthropic ha sospeso l’accesso ai modelli Claude Mythos 5 e Fable 5 per rispettare l’ordine del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Oltre 200 organizzazioni hanno però conservato l’accesso a Mythos Preview tramite il Project Glasswing. Tra gli esclusi c’è l’Unione europea. Nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto un accordo risolutivo tra l’azienda californiana e la Casa Bianca.

L’ENISA rimane con il cerino in mano

Project Glasswing è l’iniziativa avviata da Anthropic all’inizio di aprile per consentire a circa 50 partner fidati (quasi tutti statunitensi) di usare la versione preliminare di Claude Mythos. L’accesso è stato recentemente esteso ad altre 150 organizzazioni nel mondo.

Secondo diverse fonti di Bloomberg, tra cui due partner di Anthropic (Cisco e Dragos), l’accesso a Claude Mythos Preview è stato mantenuto. In effetti, la lettera inviata a Dario Amodei (CEO dell’azienda californiana) dal Segretario del Commercio (Howard Lutnick) indica esplicitamente Claude Mythos 5 e Fable 5, non la versione preliminare nota come Mythos Preview.

Tra i partner fidati c’è anche l’ENISA (European Network and Information Security Agency). L’agenzia europea era stata invitata al Project Glasswing, ma l’accesso non è stato finalizzato. Gli ultimi dettagli dovevano essere concordati durante un incontro programmato per il 18 giugno. Al momento, l’Unione europea non può utilizzare Mythos Preview.

Durante il G7 in Francia, alcuni leader politici hanno criticato il ban imposto dal governo statunitense. Secondo POLITICO, Anthropic ha avviato discussioni con la Casa Bianca per la creazione di regole che stabiliscono quando il governo può intervenire per bloccare la distribuzione di un modello AI.

Durante una conferenza stampa a Seul, un dirigente di Anthropic ha dichiarato che l’accesso a Claude Mythos 5 e Fable 5 dovrebbe essere ripristinato nei prossimi giorni. Proprio per “colpa” di un’azienda coreana (SK Telecom) sarebbe stato ordinato il ban, in quanto avrebbe legami con il governo cinese. L’operatore di telecomunicazioni ha smentito.