ChatGPT, 5 prompt per essere più persuasivi e convincenti

Saper convincere gli altri? È praticamente il superpotere che serve per fare carriera (e non solo). La capacità di persuasione è fondamentale farsi assumere, strappare quella promozione che si meritava da tempo, o semplicemente far capire al capo testardo che la propria idea è geniale…

In ogni interazione professionale, la persuasione autentica (non quella manipolatoria) è l’elemento che fa la differenza. e ChatGPT può essere un alleato potente per sviluppare questa capacità. Può aiutare a formulare argomenti convincenti, preparare risposte a possibili obiezioni, e strutturare comunicazioni persuasive adatte al tuo pubblico specifico.

5 prompt di ChatGPT per essere più persuasivi

Ecco cinque modi in cui si può sfruttare ChatGPT per diventare più abili nella persuasione:

Chiedere a ChatGPT di fare da coach della persuasione: Sottoporre le bozze di email, presentazioni o pitch e chiedere suggerimenti su come renderle più coinvolgenti. Ecco il prompt: “Aiutami a creare una storia coinvolgente e autentica su [inserire argomento], in modo che gli altri possano immedesimarsi facilmente. Fornisci idee e riferimenti per supportare i temi principali di [inserire argomenti chiave], mettendo in risalto il valore del messaggio e l’impatto emotivo. La storia deve risultare realistica e emozionante.“ Usare ChatGPT per simulare diverse situazioni lavorative, come una trattativa per un aumento di stipendio, la presentazione di un’idea di prodotto o la gestione delle obiezioni. Ecco il prompt: “Simula una conversazione in cui interpreti il ruolo di [inserire ruolo]. Metti alla prova la mia capacità di persuasione con domande difficili, sollevando obiezioni e sfidando le mie argomentazioni. L’obiettivo è migliorare la mia capacità di rispondere in modo efficace e convincente.“ Chiedere a ChatGPT di smontare e analizzare i discorsi che hanno fatto la storia o le presentazioni che hanno fatto incassare milioni (es. il pitch con cui Steve Jobs presentò l’iPhone). Dietro le quinte dei grandi persuasori, ci sono sempre degli schemi linguistici nascosti, che fanno dire “sì” anche ai più scettici. Ecco il prompt: “Analizza i modelli di linguaggio persuasivo utilizzati nei discorsi, nei pitch di vendita o nelle negoziazioni di maggior successo. Identifica le strategie più efficaci e spiega perché funzionano. Fornisci esempi concreti e suggerisci come posso applicarle nel mio contesto specifico per migliorare la mia capacità di persuasione.“ Sfruttare ChatGPT per personalizzare il messaggio in base al pubblico. Ecco il prompt: “Aiutami a personalizzare il mio messaggio in base al pubblico a cui mi rivolgo. I miei interlocutori sono [inserire ruolo, settore, personalità e psicologia]. Suggerisci come adattare il linguaggio, gli esempi e le leve emotive per renderlo più efficace e coinvolgente.“ Usare ChatGPT per generare bozze di email, presentazioni o pitch di vendita persuasivi, che facciano leva sui giusti trigger emotivi e razionali. Ecco il prompt: “Genera una bozza persuasiva per una [email/presentazione/pitch di vendita] che catturi l’attenzione, crei connessione e spinga all’azione. Usa strategie efficaci per coinvolgere il pubblico, facendo leva su emozioni e argomentazioni razionali. Includi anche suggerimenti per i prossimi passi da proporre al destinatario.“

ChatGPT conosce i tre pilastri della persuasione di Aristotele

Ma come fa ChatGPT a rendere più persuasivi? Semplice, usa i principi retorici di Aristotele. Il filosofo greco individuò tre pilastri della persuasione: ethos, pathos e logos.

L’ethos si riferisce alla credibilità e all’etica dell’oratore. ChatGPT può aiutare a dimostrare la propria expertise attraverso parole e immagini che leghino la propria storia al pubblico. In pratica, può aiutare a sembrare uno che sa il fatto suo, anche quando si è nel panico totale… Suggerisce le parole giuste per dire “fidati di me” senza doverlo dire in modo esplicito.

Il pathos è la parte emotiva. ChatGPT può umanizzare il racconto, creando empatia e coinvolgimento anche in una presentazione densa di dati. Perché si possono avere tutti i dati del mondo, ma se non si fa sentire qualcosa alle persone, si addormenteranno prima di arrivare alla seconda slide. ChatGPT sa come trasformare numeri freddi in storie che toccano il cuore. Ad esempio, si può raccontare l’impatto di un nuovo software non con le percentuali, ma con la storia di Fabrizio dell’amministrazione che ora torna a casa un’ora prima ogni giorno. Anche in un contesto lavorativo, l’emozione resta la bussola delle nostre scelte.

Il logos, infine, rappresenta la logica pura e semplice. ChatGPT può suggerire come rafforzare le tesi con dati, esempi e citazioni autorevoli. Perché dopo il cuore, bisogna conquistare anche il cervello. Questi tre elementi devono danzare insieme, non funzionano da soli. Il chatbot di OpenAI può aiutare a trovare il giusto equilibrio tra ragione e sentimento.

Allenarsi a essere persuasivi

La persuasione va allenata. Del resto, solo la pratica rende perfetti. E ChatGPT può essere un ottimo sparring partner. Chiaramente non esiste una formula magica, ma ChatGPT può aiutare a trovare il proprio stile persuasivo personale. La persuasione non è un trucco, è un’arte. È la capacità di trovare le parole, le immagini e le storie che toccano la mente e il cuore di chi si ha di fronte. È quella magia che fa brillare in una stanza piena di gente. È l’arte di piantare un’idea nella testa di qualcuno facendogli credere che ci sia arrivato da solo.

Non è solo parlare bene – questo lo sanno fare in tanti. È sapere cosa dire, come dirlo, e soprattutto quando tacere. È capire la differenza tra convincere qualcuno a forza e farlo innamorare della propria visione. È il motivo per cui alcune persone ottengono sempre ciò che vogliono mentre altre, magari più preparate, restano sempre nell’ombra.

La parte più bella? Non è una dote innata, è un’arte che si può imparare e perfezionare, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. E forse vale più di qualsiasi laurea appesa al muro.