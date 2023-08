ChatGPT: 6 funzionalità in arrivo a fine agosto 2023

Dopo il lancio di ChatGPT su Android anche in Italia, il pubblico continua a seguire lo sviluppo del chatbot di OpenAI alla ricerca di nuove funzionalità che potrebbero rivoluzionarne l’utilizzo. Ebbene, per la gioia dei fan, effettivamente ci sono 6 funzionalità in fase di sviluppo che a breve arriveranno stabilmente sulla piattaforma. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

ChatGPT si arricchisce con nuove feature

La prima novità di spicco presumibilmente in arrivo a fine agosto 2023 riguarda gli esempi di prompt. Con l’introduzione dei sample, avviare una nuova chat con ChatGPT diventa anche più facile e coinvolgente. Riconoscendo le difficoltà degli utenti con l’utilizzo tipico del chatbot, specialmente se non si ha un buon rapporto con la tecnologia, OpenAI porta i suggerimenti per guidarli verso dialoghi fruttuosi e intuitivi.

Il secondo step riguarda le risposte suggerite, pensate per approfondire una discussione in corso con un singolo clic. Basta poco per arricchire i dialoghi e ottenere opzioni di risposta pertinenti, favorendo scambi più significativi con l’IA.

Segue l’impostazione predefinita di GPT-4: fino a oggi l’ultimo modello di linguaggio disponibile su ChatGPT è risultato disponibile come opzione extra agli utenti Plus. A breve dovrebbe diventare impostazione predefinita, con il solito limite di 50 messaggi ogni tre ore ancora attivo, ma utile per evitare di tornare a GPT-3.5 una volta abituatisi alla quarta iterazione del modello di linguaggio, più avanzata e ottimizzata.

Altra novità per gli utenti con abbonamenti Plus riguarda Code Interpreter: stiamo parlando del supporto al caricamento di più file in un colpo solo, fino a un massimo di dieci. Con questa capacità lo strumento può effettuare analisi di marketing approfondite ed estrarre dati in meno tempo.

Si aggiungono, infine, l’estensione della durata della sessione su ChatGPT, per migliorare la continuità e comodità del servizio; e, dulcis in fundo, le scorciatoie da tastiera come Ctrl + Maiusc + C per copiare blocchi di codice – l’intera lista risulterà disponibile premendo Ctrl + /.