ChatGPT può navigare da app iOS, ma solo con Bing

La funzionalità che il mese scorso ha introdotto l’accesso a Internet per ChatGPT fa ora il suo debutto ufficiale nell’app iOS del servizio: il chatbot è così in grado di navigare anche su iPhone e iPad, ma solo attraverso i risultati forniti da Bing. Ciò significa che il servizio può raggiungere le risorse online aggiornate (incluse le notizie) e di tenerne conto per elaborare le risposte fornite dagli utenti, passando dal motore di ricerca gestito dal partner Microsoft.

L’app iOS di ChatGPT può navigare attraverso Bing

L’annuncio è giunto da OpenAI sotto forma di changelog, con una nota che rende noto quanto riportato di seguito. Vale la pena sottolineare che l’opportunità, così come già accade sulle piattaforme desktop, è fornita solo ed esclusivamente agli utenti Plus ovvero a coloro che hanno scelto di mettere mano al portafogli e di sottoscrivere l’abbonamento premium con una spesa mensile di 20 euro.

Navigazione: gli utenti Plus possono ora utilizzare la navigazione per ottenere risposte complete e approfondimenti aggiornati sugli eventi oltre a informazioni che vanno oltre i dati originali di addestramento del modello. Per provarla, attivare Browsing nella sezione Nuove funzionalità tra le impostazioni della vostra applicazione, poi abilitare GPT-4 nel selettore del modello e scegliere Naviga con Bing dal menu a discesa.

Miglioramenti alla cronologia di ricerca: premere su un risultato della ricerca conduce direttamente al rispettivo punto della conversazione.

L’obbligo di far transitare l’accesso a Internet del chatbot da Bing, che a qualcuno potrebbe far storcere il naso, è quasi certamente dettata dalla partnership multimiliardaria che lega OpenAI e Microsoft.

Nonostante le promesse formulate ormai oltre un mese fa, dell’applicazione Android ufficiale di ChatGPT ancora non c’è traccia. Meglio prestare attenzione ai tanti cloni che circolano e accedere il servizio direttamente digitando l’indirizzo chat.openai.com nel browser su smartphone e tablet.