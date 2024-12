ChatGPT ora disponibile sul telefono fisso e WhatsApp

Ora si può chattare con ChatGPT anche dal telefono fisso di casa propria! OpenAI ha avuto la brillante idea di portare il suo chatbot sulla linea fissa. Basterà fare l’1-800-CHATGPT e via, si parte con la conversazione.

Ma chi usa ancora il telefono fisso nel 2024?… Effettivamente, solo il 25% degli americani ce l’ha ancora in casa. E se parliamo di quelli che lo usano davvero, siamo al 5%. Però, c’è ancora qualche irriducibile, soprattutto tra i più anziani, che non vogliono separarsi dal caro vecchio telefono con il filo.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw — OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024

ChatGPT sul telefono fisso di casa e WhatsApp

Kevin Weil, chief product officer di OpenAI, dice che questa mossa fa parte del loro piano per “rendere l’intelligenza artificiale un beneficio per tutta l’umanità“. Insomma, lo scopo è che anche chi non ha dimestichezza con la tecnologia possa usare ChatGPT. Chi vive negli Stati Uniti, ha 15 minuti di chiamate gratis al mese.

Ma com’è questa esperienza di ChatGPT al telefono? Secondo quelli di TechCrunch, è uguale a quella della modalità vocale avanzata che OpenAI ha tirato fuori a settembre per gli utenti premium. In pratica, si possono intrattenere conversazioni naturali e in tempo reale, interrompere ChatGPT quando si vuole e il chatbot capisce anche le emozioni del suo interlocutore. Inizialmente, c’è stata qualche polemica quando gli utenti si sono accorti che una delle voci era identica a quella di Scarlett Johansson. Vabbè, dettagli…

Oltre al telefono fisso, ChatGPT sbarca anche su WhatsApp. Funziona come la classica app, si potranno fare conversazioni botta e risposta. Da vedere quanti lo useranno, visto che WhatsApp ha già il suo modello di linguaggio made in Meta.

I costi energetici e finanziari dei grandi modelli di linguaggio

Le grandi aziende tech stanno spendendo cifre folli per addestrare i modelli AI, che consumano molta, troppa energia. Per i modelli di linguaggio come ChatGPT, OpenAI è in pole position. Chissà se gli altri seguiranno questa mossa di portarli sul telefono fisso.

Per addestrare GPT-4 si consumano tra i 51.773 e i 62.319 megawattora di elettricità, 40 volte di più rispetto a GPT-3. Roba da far accapponare la pelle agli ambientalisti e non solo. Questo enorme consumo energetico solleva non poche preoccupazioni sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’ambiente. E non parliamo solo di energia, ma anche di soldi. Per addestrare questi modelli ci vogliono hardware costosi e tanta corrente.