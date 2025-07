ChatGPT down il 21 luglio 2025: tutti gli aggiornamenti

ChatGPT non funziona: il down in corso è confermato dalla dashboard ufficiale di OpenAI. Curiosamente, i problemi sembrano interessare sogli gli utenti con un account premium attivo. Abbiamo eseguito un test ed effettivamente la versione gratuita del servizio funziona correttamente.

Il down di ChatGPT, solo per utenti premium

Come sempre accade in questi casi, arrivano segnalazioni anche attraverso il portale Downdetector. Il picco intorno alle ore 14:30.

Un team di OpenAI è già al lavoro per risolvere la situazione. La causa del problema sarebbe già stata identificata. Dunque, potrebbe trattarsi di un’interruzione destinata a durare poco. Ecco cosa riporta il comunicato ufficiale.

Errori elevati su ChatGPT per tutti gli utenti a pagamento. Abbiamo rilevato che gli utenti stanno riscontrando errori elevati per i servizi interessati. Stiamo lavorando per implementare una soluzione.

Questo il messaggio di errore che sta comparendo sugli schermi degli utenti.

Come sempre accade in questo casi, l’hashtag #chatgptdown sta prendendo piede sui social network. Aggiorneremo questo articolo con le novità, non appena disponibili.

Aggiornamento (21 luglio 2025, 15:16)

Nessuna novità da segnalare per il momento. La dashboard ufficiale di OpenAI non ha fornito alcun update in merito alla situazione. Nel frattempo, il numero dei feedback inviati a Downdetector è leggermente aumentato.

Aggiornamento (21 luglio 2025, 15:40)

Il volume delle segnalazioni è in forte diminuzione, nonostante la dashboard ufficiale riporti ancora Continuiamo a lavorare sulla mitigazione . Con tutta probabilità, i tecnici sono intervenuti per correggere il problema e ChatGPT ha ripreso a funzionare, anche per gli utenti premium. Le cause del malfunzionamento non sono state rese note.

Aggiornamento (21 luglio 2025, 16:00)

Feedback pressoché azzerati. A memoria, si tratta della prima volta in assoluto in cui un down del servizio interessa solo ed esclusivamente gli utenti con un account premium. Il problema potrebbe in qualche modo essere stato innescato da funzionalità riservate in esclusiva da chi mette mano al portafoglio, ad esempio l’accesso ai modelli più avanzati.