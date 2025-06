ChatGPT down (26 giugno): cosa sta succedendo?

Sono tanti i feedback inviati a Downdetector per il down di ChatGPT che sta impedendo l’accesso al servizio. Come si può notare dal grafico qui sotto, le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le ore 10 di questa mattina, giovedì 26 giugno, facendo ben presto registrare un picco. Qui forniremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutti gli aggiornamenti sul down di ChatGPT

La dashboard ufficiale di OpenAI conferma il problema: Al momento stiamo riscontrando dei problemi . Dovrebbe comunque trattarsi di un’anomalia gestibile in poco tempo. Interessa anche Sora per la creazione dei video con l’AI e l’accesso alle API.

È il secondo down di questo mese per il chatbot. Il primo risale al 10 giugno, quando il servizio è rimasto irraggiungibile (o ha funzionato a singhiozzo) per diverse ore.

Come sempre accade in questi casi, gli utenti si sono riversati sulle bacheche dei social network portando in alto l’hashtag #chatgptdown. C’è chi ipotizza che la causa del malfunzionamento possa essere il caldo. Probabilmente, si trova a queste latitudini o negli Stati Uniti, dove la morsa dell’estate si sta facendo sentire in modo particolarmente pressante. La teoria non è poi così azzardata: ricordiamo che, ad esempio, un anno fa le temperature troppo elevate hanno messo offline la Wayback Machine dell’Internet Archive. Dopotutto, il cloud e i suoi data center, infrastrutture sulle quali poggia l’intelligenza artificiale, non sono immuni al problema.

Aggiornamento (26 giugno 2025, 11:11)

Il numero delle segnalazioni inviate a Downdetector è in calo, potrebbe essere un segnale di ripresa per ChatGPT. La portata dello stop non sembra comunque estesa come accaduto altre volte in passato.

Aggiornamento (26 giugno 2025, 11:20)

ChatGPT e Sora sembrano aver ripreso a funzionare correttamente. Stando alla dashboard ufficiale di OpenAI, ci sono ancora problemi solo per quanto riguarda l’accesso alle API.

Aggiornamento (26 giugno 2025, 11:37)

Il problema è definitivamente rientrato, almeno per ChatGPT. Anche il down delle API è in via di risoluzione.