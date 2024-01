ChatGPT Enterprise: quante aziende lo stanno usando?

Al momento, OpenAI può contare su un totale pari a 260 clienti per ChatGPT Enterprise, la formula premium per l’accesso al chatbot riservata alle aziende introdotta a fine agosto. Il numero, che a una prima analisi superficiale potrebbe sembrare incredibilmente esiguo, assume proporzioni differenti se si considera che, attraverso le loro sottoscrizioni, queste società garantiscono l’utilizzo del servizio a oltre 150.000 dipendenti.

260 aziende e 150.000 dipendenti per ChatGPT Enterprise

A renderlo noto è Brad Lightcap. Chief Operating Office dell’organizzazione, in un’intervista rilasciata a Bloomberg, sottolineando come la lista d’attesa iniziale abbia inevitabilmente limitato la portata dell’iniziativa.

Quando abbiamo lanciato ChatGPT Enterprise, lo abbiamo fatto con una lista d’attesa e, ovviamente, abbiamo dovuto lavorare per elaborarla.

Ciò significa che le potenzialità del progetto sono ben altre, soprattutto in prospettiva. È questa una delle strade che OpenAI intende percorrere per monetizzare la popolarità del chatbot, facendo così fronte agli investimenti necessari per la sua continua evoluzione e ai costi operativi dell’infrastruttura su cui poggia.

Le società che scelgono il piano Enterprise possono contare su protezioni come l’impiego della crittografia AES-256 nella gestione delle informazioni e sul fatto che i dati elaborati non saranno mai utilizzati per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Nei giorni scorsi, in concomitanza con il lancio del GPT Store per la distribuzione dei GPTs (abbiamo dedicato un articolo ai più popolari), l’organizzazione ha annunciato anche il debutto dell’abbonamento Team riservato alle aziende più piccole. Include l’accesso a GPT-4, GPT-4 Vision, DALL-E 3 e la condivisione degli agenti IA, con prezzi da 25 dollari al mese per utente con fatturazione annuale (o 35 dollari con formula mensile).

L’altra sottoscrizione a pagamento offerta, quella riservata ai singoli account, è la sottoscrizione Plus. Costa 20 dollari al mese, in cambio dei quali sono permessi l’uso di GPT-4 e la creazione dei GPTs.