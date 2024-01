GPT Store: sono questi i GPTs più popolari

Nella giornata di ieri, OpenAI ha annunciato il debutto di GPT Store, la piattaforma attraverso cui sono distribuiti i chatbot personalizzati chiamati GPTs, istruiti per svolgere ognuno un compito specifico. In poco più di due mesi dalla loro introduzione, la community ne ha già creati oltre tre milioni. Qui è dove passiamo in rassega quelli al momento più popolari.

I GPTs più popolari su GPT Store

Anzitutto, l’indirizzo utile per accedere al servizio è chat.openai.com/gpts. Per poterne sfruttare le potenzialità è al momento necessario un abbonamento premium alle formule Plus, Enterprise o Team (quest’ultima appena lanciata e destinata all’ambito professionale). Partiamo dalla Top 10 che elenca quelli realizzati dal team già al lavoro su ChatGPT.

DALL·E; Data Analyst; Hot Mods; Creative Writing Coach; Coloring Book Hero; Planty; ChatGPT Classic; Web Browser; Game Time; The Negotiator.

È proposta anche la classifica dei GPTs più popolari tra quelli creati dalla community. Eccola.

Consensus (Consensus); Ai PDF (myaidrive.com); AskYourPDF Research Assistant (askyourpdf.com); Grimoire (mindgoblinstudios.com); Scholar AI (scholarai.io); Scispace (SciSpace); 22.500 Best Custom GPTs (seo.ai); Canva (canva.com); VideoGPT by VEED (community builder); image generator (NAIF J ALATAIBI).

Il lancio di GPT Store può essere interpretato come la fine dei plugin per ChatGPT. Anziché continuare a puntare sulla realizzazione e sulla distribuzione di componenti aggiuntive per il chatbot, utili a espanderne le capacità, OpenAI ha preferito percorrere un’altra strada, quella che passa dalla moltiplicazione dei chatbot.

Ognuno degli agenti IA è istruito per svolgere un compito specifico: quello di Consensus, ad esempio, è in grado di trovare ed estrapolare informazioni da 200 milioni di documenti accademici, mentre Planty è un assistente che fornisce consigli mirati su come prendersi cura delle proprie piante.

Più avanti, i creatori riceveranno un compenso quantificato in base alle interazioni degli utenti con i loro GPTs. Maggiori dettagli a questo proposito saranno resi noti entro la fine del primo trimestre 2024.