OpenAI annuncia ChatGPT Enterprise

OpenAI ha annunciato ChatGPT Enterprise, una versione del chatbot che offre maggiore sicurezza e privacy, insieme a varie funzionalità avanzate. Rappresenta in pratica la risposta dell’azienda californiana a Bing Chat Enterprise di Microsoft. Il nuovo prodotto si aggiunge a ChatGPT (accessibile gratuitamente a tutti) e ChatGPT Plus (in abbonamento a 20 dollari/mese).

ChatGPT Enterprise: funzionalità esclusive

OpenAI sottolinea che ChatGPT viene utilizzato da oltre l’80% delle aziende nella classifica Fortune 500, quindi è stata sviluppata una versione del chatbot che garantisce una maggiore protezione dei dati riservati. ChatGPT Enterprise è stato testato in anteprima da Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC e Zapier. Ora è disponibile per tutte le aziende.

La prima differenza rispetto a ChatGPT riguarda la sicurezza. Il modello GPT-4 non viene addestrato con i dati aziendali o le conversazioni. La versione Enterprise rispetta anche lo standard SOC 2 e tutte le conversazioni sono cifrate sia localmente con AES-256 che in transito con TLS 1.2.

È disponibile una nuova console di amministrazione che permette di gestire i membri del team e offre il supporto per verifica del dominio, SSO (Single Sign-On) e statistiche. ChatGPT Enterprise rimuove ogni limite e incrementa le prestazioni del 200%. Ovviamente il modello è GPT-4. La “context window” è ampia 32.000 token, quindi è possibile utilizzare input fino a 4 volte più lunghi. Sono inoltre disponibili template delle chat condivisibili e le API per creare una soluzione personalizzata.

Chat Enterprise consente inoltre l’accesso al tool Advanced Data Analysis, noto in precedenza come Code Interpreter. Altre funzionalità verranno aggiunte in futuro. Le aziende interessate devono contattare il team vendite di OpenAI per conoscere il costo dell’abbonamento.