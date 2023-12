ChatGPT fa impazzire il web: tra le 10 app più scaricate al mondo

Secondo un rapporto di Appfigures, TikTok è ancora la principale applicazione più scaricata al mondo, ma ha rischiato di essere detronizzata da Instagram. Infatti, il social network di Meta è stato vicinissimo diventare l’applicazione più scaricata con 49 milioni di download su App Store e Google Play. Tuttavia, se si considerano i numeri complessivi, la piattaforma d’intrattenimento di proprietà di ByteDance ha mantenuto un leggero vantaggio.

La classifica delle 10 app più scaricate al mondo a novembre 2023

Le 10 applicazioni più scaricate nel mese di novembre 2023, sia su iOS che Android, sono:

TikTok: 49 milioni di download, Instagram: 49 milioni di download, Facebook: 39 milioni di download, WhatsApp: 34 milioni di download, Telegram: 27 milioni di download, Temu: 27 milioni di download, CapCut: 25 milioni di download, Snapchat: 24 milioni di download, WhatsApp Business: 21 milioni di download, ChatGPT: 19 milioni di download.

Senza sorpresa ChatGPT entra nella top 10

A meno di un anno dal rilascio dell’applicazione mobile su iOS e Android, il chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI è tra i primi 10 in assoluto, il che dimostra chiaramente la posizione dominante dello strumento nel mercato dell’intelligenza artificiale generativa. D’altro canto, se ChatGPT si trova al 6° posto nella classifica dell’App Store, non compare ancora nella classifica di Android, dominata principalmente dalle piattaforme sociali e dalle suite per ufficio di Google e Microsoft.

Temu e WhatsApp Business in ascesa, CapCut si mantiene in testa alla classifica

Rispetto alla classifica dello scorso anno, i primi tre posti rimangono invariati: TikTok, Instagram e Facebook. Ma alcuni nuovi ingressi fanno la loro comparsa: Temu, il controverso sito di e-commerce cinese, è salito al 6° posto, WhatsApp Business è salito al 9° posto, mentre ChatGPT è salito al 10° posto. Nuovi ingressi significano sfortunate partenze: Google Sheets, Facebook Messenger e SHEIN spariscono dalla top 10.

Nel frattempo, CapCut, lo strumento di editing video di TikTok, continua a conquistare gli utenti ed è presente in tutte e tre le classifiche di cui sopra: iOS, Android e la top 10 generale. È vero, infatti, che questo strumento sta diventando sempre più popolare tra i creatori e i community manager per la creazione di video sottotitolati per i social network.